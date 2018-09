Flere og flere børn magter ikke at gå i skole I landets fire største byer har man styrket fokus på at opspore børn, der rammes af skolevægring. De faglige og sociale krav er øget, og det kan gå ud over sårbare børn, siger chefpsykolog.

I Aarhus Kommune er der 30 børn, som ikke går i skole – og tallet ligger på omkring 100 børn, hvis man tæller de børn, der kun deltager i op til halvdelen af skoletimerne.

I de fleste tilfælde er der tale om børn, som gerne vil i skole. Men de magter det ikke. De er ramt af skolevægring. Skolevægring rammer på tværs af alle sociale lag. Og flere og flere børn rammes, siger chefpsykolog for PPR Specialpædagogik i Aarhus Kommune Jan Sejersdahl Kirkegaard.

»Tallet stiger, og der er ikke noget, der tyder på, at udviklingen er ved at vende. Det er den enslydende tilbagemelding, jeg får fra vores psykologer. Og der findes ingen skoler i Aarhus, som ikke kender til problemet«, siger han.

I foråret fik Dansk Psykolog Forening foretaget en undersøgelse blandt 508 PPR-psykologer fra hele landet. Her svarede 60 procent, at skolevægring har været et stigende problem gennem de seneste par år.

Skolevægring handler ikke om pjæk eller om udsatte forældre, der ikke formår at få deres børn af sted i skole. Skolevægring er udtryk for, at et barn bare ikke kan gå i skole, selv om det gerne vil.

Årsagerne kan være forskelligartede og komplekse: angst, vanskeligheder med at danne sociale relationer med andre børn, stress eller familieproblemer.

»Der opstår en uro i barnet, når det kommer i skole. Måske magter barnet ikke det sociale spil, det søger sig fri for de stigende sociale og faglige krav i skolen og isolerer sig – ofte derhjemme bag en computer. De er svære at trænge ind til, og mange forældre føler sig magtesløse i situationen«, forklarer Jan Sejersdahl Kirkegaard.

Tidlig kontakt med børn afgørende

Aarhus er ikke den eneste kommune, der har øget fokus på skolevægring. Politiken har været i kontakt med landets fire største byer – København, Aarhus, Odense og Aalborg.

Alle steder har kommunerne gennem især det seneste års tid mere systematisk indsamlet data over folkeskoleelevers fravær i et forsøg på at sætte tidligt ind med en målrettet indsats.

Og alle har de lavet konkrete handlevejledninger.

»Det er afgørende, at vi får fat i de her børn tidligt. Jo længere de mistrives, jo større er risikoen for, at de bliver marginaliseret. Vi skal nå dem, inden de får brug for eksempelvis børnepsykiatrien«, siger pædagogisk chef Michael Plauborg Jensen fra skoleafdelingen i Odense Kommune.

Men hvorfor har flere og flere børn det tilsyneladende så dårligt med skolen, at de ikke kan overskue at være der?

Der findes ikke noget entydigt svar, vurderer Jan Sejersdahl Kirkegaard. Men han ser nogle afgørende faktorer:

»Skolereformen har øget de faglige forventninger – både fra forældre og lærere. Samtidig forventes børn i stigende grad at være en deltagende part i undervisningen og det sociale liv i skoletiden. Og det er sket i en tid, hvor lærernes andel af tid til det enkelte barn er faldet. For sårbare og bløde børn kan det hele blive for meget, og så udvikler de en adfærd, hvor de forsøger at undgå alt det«, siger han.

I Aalborg Kommune er rådmand i skoleforvaltningen Tina French (V) »ikke i tvivl om, at vi som samfund lægger et meget stort pres på børn«.