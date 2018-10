Flertal: Kortlæg tilbud til skolens kloge 40 procent af de højtbegavede folkeskoleelever tabes på gulvet, fordi de ikke får den rette undervisning. Et flertal vil kortlægge kommunernes tilbud.

Elever, der har svært ved at stave eller dividere, har i mange år stået højt på både læreres og politikeres prioriteringsliste, men i den anden ende af spektret ligger en gruppe højtbegavede elever, der er mere eller mindre overset i den danske folkeskole.

Derfor vil et flertal af Folketingets partier nu have kortlagt, hvor mange af landets kommuner der tilbyder differentieret undervisning til folkeskolens højtbegavede elever. På nuværende tidspunkt findes der nemlig intet overblik over, hvor mange af de tusindvis af højtbegavede elever der ikke får den hjælp, de har brug for.

»Jeg synes, det er en god idé at kortlægge omfanget af tilbud, så vi ser, hvordan situationen ser ud rundtomkring i landet, og dermed kan fastslå, hvor stort behovet er«, siger Annette Lind, der er undervisningsordfører for Socialdemokratiet.

Hun får opbakning til en kortlægning fra både Dansk Folkeparti, Alternativet, SF og Enhedslisten.

»Sagen er meget klar: Man skal også tage hensyn til de højtbegavede børn. Den opgave ligger ude hos kommunerne. Derfor er det ministerens ansvar at gøre kommunerne opmærksomme på, at det er en opgave, de skal løfte«, siger Dansk Folkepartis Alex Ahrendtsen.

Højtbegavede elever: Syv karaktertræk 1. Ekstremt god hukommelse Mange højtbegavede børn har så god hukommelse, at den er tæt på at være fotografisk. 2. Meget lærenemme Højtbegavede børn kan ikke nødvendigvis læse og regne, inden de kommer i skole. Men de lærer ekstremt hurtigt, hvordan man skriver bogstaver eller lægger tal sammen. 3. Højt empatiniveau De har en højtudviklet empati og har derfor meget nemt ved at se, hvis en kammerat bliver drillet eller er uden for et fællesskab. 4. Højt abstraktionsniveau Eleverne viser tidligt forståelse for livets store spørgsmål som liv og død. 5. Selvkritiske De kan føle sig som fiaskoer, hvis de ikke løser en opgave i første forsøg. Møder de dagligt udfordringer i skolen, vil selvkritikken ikke være lige så udtalt. 6. Voksen sprogbrug De er ofte gode til at formulere sig og bruger svære fremmedord selv i en tidlig alder. 7. Asymmetrisk udvikling Deres alder og faglige kunnen følges ikke ad. Et barn på 8 kan have en viden som en 15-årig, men vil samtidig være lige så modent som et på 6. Vis mere





Det er kun første skridt

Det glæder talsmand Peter Grubert fra den danske interesseorganisation Gifted Children, der arbejder for at forbedre vilkårene for de højtbegavede børn i landets skoler. Men han understreger, at en kortlægning kun er første skridt.

»Jeg tror og frygter, at vi får et meget broget billede, når vi kortlægger, hvor mange højtbegavede børn der får den hjælp, de har krav på. Derfor burde man efterfølgende lave et nationalt center for undervisning af de her højtbegavede børn. Et sådan center vil sikre, at man som lærer i f.eks. Hvidovre Kommune kan sige: Jamen der foregår noget på naboskolen, som vores elever også vil have gavn af. På den måde kunne kortlægningen hjælpe den enkelte lærer«, siger Peter Grubert.

Men så langt er ingen af partierne endnu klar til at gå. De vil først tage stilling til det videre forløb, når en kortlægning ligger klar.

Enkelte kommuner som Gentofte og Rungsted har gjort en dyd ud af at løfte de højtbegavede elever. Men ifølge Peter Grubert er langt de fleste af skolernes tilbud kun en realitet, fordi en enkelt ildsjæl har drevet projektet frem. Det er hans oplevelse, at der i stedet er mange lærere, der ikke føler, de har værktøjerne til at løfte de kloge skoleelever.

»Det er et kompleks, at vi hylder hjerner inden for sport og dans, men når det kommer til det område, som vi bruger allerflest penge på, kommer der jantelov ind over, hvor det ikke handler om at præstere«, siger Peter Grubert.

Ifølge folkeskoleloven er det skolens opgave at sikre, at alle elever udvikler sig fagligt, alsidigt og socialt – uanset deres udfordringer.