Seksuelle krænkelser kommer også fra underviserne Studerende oplever både chikane og uønsket seksuel adfærd fra medstuderende og undervisere.

En sjofel joke og lummer kommentar fra underviseren, en voldtægt i lokalet ved siden fredagsbaren – og ’lege’ med stærke seksuelle undertoner på rusturen.

Det er nogle af de eksempler, som studerende beskriver i en ny undersøgelse foretaget af analysebureauet Analyse & Tal for Danske Studerendes Fællesråd og Danske Universiteter.

Fakta om krænkelser på universiteterne 82 procent af de 1.194 personer, som har svaret, at de har været udsat for uønsket seksuel adfærd, er kvinder.

37 procent af den uønskede seksuelle adfærd er krænkende verbale kommentarer af seksuel karakter.

36 procent er uønsket berøring.

2 procent af den uønskede seksuelle adfærd er deling af materiale med seksuelt indhold online.

3 procent er, at nogen har tvunget vedkommende til sex.

For 50 procent af besvarelserne er den seksuelle krænkende adfærd blevet udvist af medstuderende.

For 11 procent af besvarelserne er det en rusvejleder og/eller tutor, der har krænket.

For 10 procent af besvarelserne er det en underviser, der har krænket.

Undersøgelsen, der er foregået via et spørgeskema, er sendt til 150.000 indskrevne studerende i maj 2018. Kilde: Undersøgelse fra Analyse & Tal Vis mere

Undersøgelsen, der er sendt ud til 150.000 studerende i maj i år, viser, at 1.194 studerende på danske universiteter har oplevet »uønsket seksuel adfærd, chikane eller krænkelser« under deres studietid. I alt er 1.969 oplevelser beskrevet.

Det er helt og aldeles uacceptabelt, at man som underviser bringer sig i en krænkende rolle Anders Bjarklev, formand for Rektorkollegiet

Sana Mahin Doost, der er forkvinde for Danske Studerendes Fællesråd, kalder rapportens resultat for »enormt foruroligende«.

»Jeg er meget trist over, at mange af mine medstuderende skal opleve de her ting. Det påvirker mange af os og viser, hvor vigtigt det er, at vi sikrer, at vi får en kultur, hvor seksuelle krænkelser ikke sker«, siger Sana Mahin Doost, der samtidig er klar over, at det er umuligt at komme helt til livs:

»Men vi skal gøre, hvad vi kan for at arbejde det imod, vi skal have et trygt og sikkert studiemiljø. For eksempel ved at tale om, hvad det er for en kultur og adfærd, vi ønsker, blandt andet på rusture«.

Fredagsbar og fest

Ifølge undersøgelsen er det mest almindeligt at være blevet udsat for uønsket seksuel adfærd i forbindelse med sociale arrangementer på universitetet – nemlig i 34 procent af tilfældene. 16 procent er sket i forbindelse med uddannelsens undervisning, 16 procent under introforløb eller rustur – og resten i fritiden.

I forhold til, at skemaet er sendt ud til 150.000 studerende, lyder knap 2.000 tilfælde ikke af meget?

»Jeg forholder mig ikke til det ud fra procenter. De studerende, der har svaret, beskriver alvorlige ting, som man ikke skal negligere. Vi skal handle, lige meget hvor mange der oplever det. Det er rigtige mennesker, der har oplevet de her voldsomme ting«, siger Sana Mahin Doost.

’Lege’ på rustur

I rapporten er der en række citater fra anonyme studerende, der beskriver de seksuelle krænkende oplevelser, de har haft. Blandt andet denne:

»På rusturen (introturen) på bacheloren i 2014 var der en del ’lege’, udfordringer og opgaver undervejs, som vi i forskellige hold skulle løse. Flere af dem havde ret stærke seksuelle undertoner, og på trods af at jeg meldte mig ud af de fleste, så er det svært slet ikke at deltage i noget, uden at blive ’stemplet’ som en outsider«.

Anders Bjarklev, der er formand for Rektorkollegiet og rektor på DTU, tager undersøgelsen dybt alvorligt. Han hæfter sig især ved, at cirka 60 procent af de studerende, der har svaret ja til, at de har oplevet seksuelt krænkende adfærd, ikke ved, hvor de kan henvende sig på universitetet.