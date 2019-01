Uddannelsesanalyse: Psst, Løkke, hvor blev skolen af?

Det skal være slut med at kun at hjælpe de svageste i samfundet. Fremover skal også dem med særlige kompetencer have hjælp til at blive endnu dygtigere. Det siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og lægger op til en holdningsændring, der betyder, at fokus ikke kun skal være på de svageste - det skal også rettes mod de stærkeste, skriver Politiken. Han er klar til at tage et opgør med tanken om, at alle skal være ens. Derimod skal det være muligt at trække nogle særlige dygtige ud af den grå masse og gøre dem endnu bedre. /ritzau/ (Thomas Borberg/POLFOTO/Arkiv)