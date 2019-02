Uddannelsesanalyse: Mange kokke rører flittigt rundt i gryden i Løkkes muntre køkken

Fakta

Det vil regeringen

Ny ’ungehjælp’ skal give unge mulighed for at begynde på arbejdsmarkedet, så de bliver rustet til en uddannelse.

Kommuner, der fastholder flere unge i uddannelse, belønnes med en kontant bonus.

Flere erhvervsskoler og gymnasier under samme tag skal gøre det lettere for de unge at flytte uddannelse inden for samme institution.

Nyt henvisningstaxameter fra gymnasier til erhvervsskoler.