Efterskoleforeningen: Vi har ikke et særligt problem med racisme, men vi har et særligt ansvar

Siden det fredag blev offentligt kendt, at en elev på Oure Efterskole var stoppet efter at have oplevet racistisk mobning og ikke følt, at ledelsen tog sagen alvorligt, har Oure Efterskole mødt kritik for sin håndtering. Eleverne er efterfølgende blevet bortvist, og skolen har taget kritikken til sig.

Efterskoleforeningen vil ikke kommentere på den konkrete sag, men foreningen tager ifølge formanden afstand fra mobning og racisme i alle sammenhænge. Han har dog ikke noget indtryk af, at racisme er et særligt problem på efterskoler.

»Jeg har ikke blik på, at den racistiske mobning på efterskolerne er værre i resten af samfundet, jeg tror måske, at mobning på de sociale medier og udstødelse generelt er et større problem. Lige nu er det bare en sag, der fylder sendefladen«, siger Torben Vind Rasmussen.

»Vi laver ikke statistik på, hvor meget alkohol, racisme eller MeToo fylder på den enkelte skole. Der vil være nogle skoler, der vil sige, hos os er det et stort problem, hos andre vil de sige, jamen vi snakker meget om det, men det er ikke sikkert, det er et problem«, siger formanden.