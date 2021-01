Tirsdag hældte sundhedsøkonom til at sende de yngste elever i skole 8. februar. Men så offentliggjorde SSI et nyt tal

Regeringen og sundhedsmyndighederne håber på, at de mindste børn fra 0. til 4. klasse kan begynde i skole mandag 8. februar. Det var den besked, som skoleledernes formand, Claus Hjortdal, fik fra regeringen kort før pressemødet i Statsministeriet her til aften.

»Vi fik direkte at vide, at de små ikke trives så godt, og de lærer mindre med hjemmeundervisningen. Så vi håber meget, at de kan komme i skole så hurtigt som muligt. Børnehaveklasserne, første klasserne og til dels også anden klasserne har svært ved at forstå, hvad der foregår. De er ensomme. De savner struktur. De savner deres kammerater«, siger Claus Hjortdal, og oplyser, at skolerne med tre dages varsel være klar til at åbne med de nødvendige forholdsregler som god afstand og ekstra personale.

Men om det sker, er uvist. Det afhænger af, hvordan tallene udvikler sig. Regeringen og sundhedsmyndighederne er uhyre nervøse for den britiske mutation B117, og der er ikke andet at gøre end at håbe.