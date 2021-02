Nu er det her sort på hvidt: De sårbare elever er taberne i onlineundervisningen

Børn fra udsatte hjem mister både faglighed og velvære på at udskifte klasselokalet med kammerater og lærere med skærmundervisning og hjemmeopgaver.

Det er en af konklusionerne fra det anderledes skolehalvår i foråret og sommeren 2020, der er blevet kortlagt i en ny rapport udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, for Børne- og Undervisningsministeriet.

Ikke mindre end 81 procent af de adspurgte lærere i grundskolen svarer i undersøgelsen, at elever fra socialt udsatte hjem har lært mindre under nedlukningen, end de almindeligvis ville. Og over halvdelen af skolelederne i undersøgelsen har svaret, at udsatte elever trivedes dårligt under nedlukningen i foråret.