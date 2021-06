Kollegier i ti byer: Universiteterne klar med modsvar til regeringens udflytningsplan

Da regeringen i maj præsenterede sin plan om at oprette 25 nye uddannelsessteder uden for de fire største byer i et forsøg på blandt andet at skabe ’bedre sammenhæng i vores land’, lød der ramaskrig fra universiteterne i de store byer.

Et af argumenterne fra universiteterne er, at de unge ikke søger mod den nærmeste uddannelse, men mod de største byer.

Og nu kommer universiteterne med deres modsvar til planen. I stedet for at flytte en række uddannelser ud i flere mindre byer bør man oprette ti kollegier i områder, hvor der er mangel på højtuddannet arbejdskraft.

På kollegierne kan de studerende opholde sig, imens de er i praktik i erhvervslivet, eller når de skriver speciale eller andre projekter. Det skal være gratis at bo der.

Sådan lyder det fra interesseorganisationen Danske Universiteter og formanden for universitetsrektorerne, Anders Bjarklev.

»Vi frygter, at regeringens udflytning af hele uddannelser medfører ringere kvalitet, og at færre får en uddannelse. Vi vil skabe uddannelseskollegier, som både løfter det lokale erhvervsliv og får flere studerende ud i områder, hvor de er efterspurgt og kan finde beskæftigelse efterfølgende«, siger Anders Bjarklev i en pressemeddelelse.

Plads til 100 studerende hver

Ambitionen for universiteterne er at placere kollegier i ti byer med plads til op til 100 studerende i hver.

Det skal ifølge Danske Universiteter ske, ved at universiteterne går sammen om at lave kollegierne sammen med kommunerne og det lokale erhvervsliv, hvilket skal forankre de unge i de mindre byer. Modsat mener regeringen, at det kan gøres bedst ved at flytte uddannelser derhen.

»Universiteterne ønsker at være til gavn for hele Danmark. Med dette forslag kommer vi tættere på målet end den tvungne udflytning af enkelte uddannelser«, siger Anders Bjarklev.

Ud over at det første kollegie skal placeres ved Skive i Midtjylland, oplyses det ikke, hvilke byer der er tiltænkt et kommende kollegie.

Det var 27. maj, at regeringen præsenterede sit udspil, der skal få flere studerende til at læse i mindre byer frem for København, Aarhus, Odense og Aalborg.

Regeringen ønsker blandt andet at reducere optaget på de videregående uddannelser i de fire store byer og på universiteternes hovedcampus med op mod ti procent. Der er dog enkelte undtagelser.

I regeringens plan er der både tale om, at nogle af de mest populære universitetsuddannelser flyttes ud af de store byer, og at en række nye uddannelser oprettes i mindre byer.

