Skoleelever strejker for klimaet i topmødets intense slutfase

Hvad har vi gjort ved verden? Se, hvad vi har gjort ...

Teksten fra Michael Jacksons ’Earth Song’ fyldte fredag formiddag den centrale konferencehal ved klimatopmødet i Polen. På en trappe stod og sad godt 30 polske skoleelever. Mens de sang, stoppede delegerede fra hele verden op for at lytte.

Eleverne var del af en ny bevægelse, der de seneste uger er rullet over verden – skoleelever, der tager fri fra skole for at demonstrere for klimaet.

Bevægelsen blev startet af den 15-årige svenske pige Greta Thunberg, der få dage tidligere havde opfordret til global skolestrejke denne fredag – en opfordring, der blev fulgt fra Europa til USA til Australien. Og altså her i Polen.

#schoolstrike4climate in Zurich Thanks @GretaThunberg for your Inspiration and thanks to my daughters teachers for their support #climateactionnow #klimawahl19 pic.twitter.com/SYDyDuRYqL — Petra Koerfer (@petrakoerfer) December 14, 2018

Onsdag havde Greta Thunberg selv holdt en passioneret tale i den store plenarforsamling, hvor hun skældte verdensledere ud for manglende handling.

»I er ikke modne nok til at sige tingene, som de er. Selv den byrde overlader I os til os børn«, sagde hun.

»Jeg har lært, at du aldrig er for lille til at gøre en forskel. Og hvis nogle få børn kan skabe overskrifter verden over bare ved ikke at gå i skole, så forestil jer, hvad vi kunne gøre sammen, hvis vi virkelig ville«, fortsatte Greta Thunberg.

En af de fremmødte på trappen ved klimatopmødet, Gosia Czachowska, sagde bagefter til journalister, at hun var mødt op, »fordi hun gerne vil have en god fremtid«.



Vetotrusler og optimisme

Både Thunbergs tale og optrinnet på trappen satte liv og farve på et topmøde, der fredag ellers var præget af mørke miner og travl aktivitet. De 193 lande kæmpede om at finpudse detaljerne i et slutdokument, der ser ud til at blive mere udvandet, end de fleste håbede.

Maldiverne truede med et veto fra gruppen af lande, der er mest sårbare over for klimaforandringer, hvis der ikke skrives krav om mere ambitiøse klimamål ind i aftalen. Også emner som finansiering af klimaskader og forskellige regler for rige og fattige lande fyldte meget, oplyser forhandlere.

Ifølge Politikens oplysninger var der dog trods uenighederne et stort håb om, at en aftale kunne lande natten mellem fredag og lørdag, men intet var sikkert.

Klima- og energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) fortalte sent på eftermiddagen til danske journalister, at det polske formandskabs udkast til en klimaaftale »går i den rigtige retning«, selv om han ikke var tilfreds med det udkast, der forelå på det tidspunkt. For eksempel var kravene om fremtidige klimaløfter ikke skrappe nok.

»Vi er en række lande, der forsøger på at gøre den (klimaaftalen, red.) mere ambitiøs, og så er der nogle, der forsøger at rykke den i den modsatte retning«, sagde han.

De afgørende lande var ifølge forhandlere Kina – der fortsat helst vil opfattes som udviklingsland og have lempede krav til CO 2 -udledning – og USA, der især på den videnskabelige del er meget forsigtig med, hvad man skriver under på.