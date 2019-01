Forbrændingsanlæg overvejer at fjerne CO2 fra røgen

ARC er ved at undersøge mulighederne for at indfange klimaskadelig CO 2 fra røgen på anlægget Amager Bakke. Det kan hjælpe København til at nå sine klimamål.

Den CO 2 , der dannes, når restaffald fra husholdningerne i Københavnsområdet bliver brændt af på forbrændingsanlægget ARC på Amager, kan indvindes og enten lagres eller anvendes til andre formål. Det vil give en klimagevinst, som kan hjælpe anlæggets hovedejer, København, med at nå sit mål om at blive klimaneutral om seks år.

Udgangspunktet for ARC er, at der stadig er en del plastik i restaffaldet, selv om forbrugerne sorterer på livet løs. Plast fremstilles på basis af olie, og når det bliver brændt, bliver der udledt CO 2 .

Det drejer sig om 160.000 tons CO 2 , eller omkring en tredjedel af den CO 2 , som årligt ryger ud i atmosfæren fra skorstenen på anlægget Amager Bakke, oplyser ARC’s direktør, Jacob H. Simonsen.

»Vi arbejder på at få plasten ud, før det havner i ovnen, men vi har ikke forventninger om, at det vil lykkes at få det hele med. Derfor ser vi også på, hvad vi kan gøre ved CO 2 ’en i røgen«, siger han.

Når det er svært at forhindre plastik i at ende i ovnene, skyldes det blandt andet, at det er indgår i mange forskellige produkter fra mælkekartoner til undersiden af gulvtæpper.

Derfor er ARC i samarbejde med Københavns kommune gået i gang med en forundersøgelse af mulighederne for at indfange CO 2 fra røgen og anvende den.

Når det gælder det første, indfangning af CO 2 ’en, er der en vifte af kendte og afprøvede teknologier, siger Jacob H. Simonsen. Det er straks sværere at finde en fornuftig anvendelse af CO2, i hvert fald en, der er klar til brug.

»Så det kan være, at vi i givet fald skal gå efter at lagre CO 2 i første omgang, indtil vi mere tydeligt kan se nogle fornuftige anvendelsesmuligheder«, siger Jacob H. Simonsen.

Indfangning og lagring af CO 2 vurderes at blive nødvendig, hvis det skal lykkes at nå Parisaftalens mest ambitiøse mål om at begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader.

CO 2 -indfangning på Amager Bakke kan også blive en stor hjælp til Københavns kommune i forhold til kommunens klimamål. Ifølge en evaluering af klimaplanen, som blev foretaget i juni 2018, vil der i 2025 være en manko på 200.000 tons CO 2 om året, medmindre man finder nye tiltag.

Evalueringen anbefalede derfor en nærmere undersøgelse af mulighederne for at indfange og anvende CO 2 .

Politisk behandling senere

Fire andre kommuner, Frederiksberg, Hvidovre, Tårnby og Dragør er medejere af ARC. Bestyrelsesformand Susan Hedlund (S), der er medlem af Københavns Borgerrepræsentation, fortæller, at tanken om CO 2 -indfangning endnu ikke har været drøftet i bestyrelsen.

»Vi er stadig i en indledende undersøgelsesfase. Derfor er det for tidligt at sige noget egentligt politisk, udover at perspektiverne er særdeles interessante«, siger Susan Hedlund.

Forundersøgelsen afsluttes med udgangen af marts. Den vil give et billede af muligheder, problemer og perspektiver, og Susan Hedlund regner med, at sagen vil komme til behandling i bestyrelsen i løbet af foråret.

Hun lægger ikke skjul på, at sagen er af særlig interesse for København på grund af byens klimamål.

Københavns kommune er nået et godt stykke ad vejen mod klimaneutralitet. Siden 2005 er udledningen af CO2 i kommunen faldet med 42 procent, især fordi biomasse og vind har erstattet kul i varme- og elforsyningen. Endnu et stort skridt bliver taget i den retning, når kraftvarmeanlægget Amagerværket senere i år går over til biomasse.

Men kommunen har begrænsede muligheder for at gøre noget ved især trafikkens bidrag til CO 2 -udslippet. Klimaplanen opererer derfor med at kompensere for disse udslip, for eksempel ved at finansiere vindmøller i andre dele af landet.

Hvis ARC ender med at investeret i CO 2 -indfangning og -anvendelse eller lagring, vil det omfatte al CO 2 i røgen fra affaldsforbrændingen, altså også de 320.000 tons, der ikke stammer fra fossil brændsel i form af plast.

Hvis den CO 2 fjernes, vil der være tale om såkaldt negativ udledning. Også det vurderes at være nødvendigt for at holde den globale temperaturstigning under 1,5 grader.