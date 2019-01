Klimaproblemet fra fly er endnu større, end vi tror

Det er derfor, rapporten skal fremlægges i Davos, der samler det globale erhvervsliv. Med en vis stolthed fortæller Adam Klauber, at flyproducenter, luftfartsselskaber, olieselskaber, lufthavne, rejsebureauer og ngo’er og mindst én stor erhvervskunde alle har sagt ja til at deltage ved præsentationen.

Erhvervskunder? Ja, for hvis man kan lave en aftale mellem flyselskaber og en håndfuld af de helt store forretningskunder om, at de vil betale ekstra for billetten, kan pengene gå til investeringer i brændstoffabrikker – uden at nogen kan anklages for aftalt spil. En helt ny ide, der roses Andrew Smith fra Transport & Environment som et muligt gennembrud.

Og så er der en mulig sidegevinst: Man kan bede forretningsfolkene om at flyve mindre i privatfly. Avisen The Guardian skriver, at antallet af privatfly vil sætte rekord ved årets topmøde med op mod 1.500 flyvninger til den lille schweiziske lufthavn.

Op til topmødet advarede arrangørerne i en rapport om, at klimaændringer er blandt de allerstørste farer for det globale erhvervsliv de kommende år. Ikke alle deltagerne synes at have læst den.