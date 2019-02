»Hvad gør du egentlig selv?« Se videoen, hvor 13-årige Mathilde afkræver klimaministeren et svar

Mathilde Boserup Lerche er irriteret. Irriteret over, at det føles som om, at ansvaret for at redde klimaet hviler på de unges skuldre, mens de voksne bare ser på. Derfor har vi inviteret hende ind på klimaministerens kontor til en snak om klodens fremtid.

Hvorfor kan jeg ikke se nogle ændringer i min hverdag? Hvorfor er det egentlig så billigt at flyve og så dyrt at tage toget? Hvorfor ligger klimaplanerne så langt ude i fremtiden, når vi ved, at vi skal handle nu?

Det er bare nogle af de spørgsmål, 13-årige Mathilde Boserup Lerche brænder inde med. Hun er en af de mange unge, der er bekymret for klimaets tilstand, og hun er frustreret over, at hun ikke kan se de store ændringer, selv om forskere melder sidste udkald for at redde klimaet.

Den 13-årige skoleelev var så frustreret, at hun i januar skrev et debatindlæg i Politiken. Om at være 13 år gammel og ikke kunne gøre noget, mens voksne fortæller hende, at det er de unge, der skal redde klimaet.

Nu har hun delt sine frustrationer med en voksen. Og det er ikke bare en tilfældig voksen, men en af de voksne, der har størst mulighed for at gøre noget for klimaet - nemlig klimaminister Lars Christian Lilleholt (V).

Ung klimabevægelse spirer

Mathilde Boserup Lerche er langt fra den eneste unge, der er bekymret for klimaforandringerne. Klimaet fylder mere og mere i mange unges bevidsthed, og det får dem til at skride til handling.

I november sendte 20 unge for første gang en stak desperate breve til klimaministeren i håb om at råbe politikerne op. I dag er yderligere 170 breve landet på klimaministerens kontor. Du kan læse et uddrag af brevene her.

Mange børn og unge slår også et slag for klimaet på gaden. Inspireret af den 16-årige svenske aktivist Greta Thunberg, som strejkede i 21 dage op til Riksdagsvalget for at sætte fokus på klimaet, har unge to gange klimastrejket på de danske gader og stræder.

Til den første klimastrejke i november sidste år deltog omkring 700 børn og unge landet over. I slutningen af januar strejkede omkring 2.000 børn og unge.