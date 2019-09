Minister: FN-rapport må lukke munden på klimaskeptikere Det går for langsomt, men Danmark viser det gode eksempel i kampen mod klimaændringer, siger Dan Jørgensen.

»Stort set hver gang, der kommer en ny videnskabelig rapport fra FN om klimaforandringerne, bliver man overrasket til den negative side. Det er gået værre, end videnskaben frygtede for nogle år siden«.

Sådan lyder det fra klima- og energiminister Dan Jørgensen (S). Han er netop kommet hjem fra klimatopmøde i New York til en ny rapport fra FN's Klimapanel (IPCC) om havene og Jordens isdækkede områder - kryosfæren.

»Rapporten understreger, at de irreversible klimaeffekter, som gør det umuligt at sætte ind, kan rykke tættere på. Så vi bør handle meget hurtigt«, siger Dan Jørgensen.

FN-rapporten varsler mere varme, accelereret afsmeltning af gletsjere og iskapper på Grønland og Antarktis, stigende vandstand og mere ekstremt vejr.

Et wake-up call

Teksten er et wake-up call til politikere, lande og virksomheder, der stadig vægrer sig ved at gøre det nødvendige, mener ministeren.

»Den understreger, at vi har ret i den politik, vi fører i Danmark, når vi vil skære 70 procent af CO2-udledningen i 2030. Vi går langt, og det, vi gør, er ikke nemt. Det kræver en helt grundlæggende transformation af vores land«, siger han.

Dan Jørgensen glæder sig over 'det gode eksempel', som da danske pensionskasser i New York bebudede investeringer i grøn energi på 350 milliarder kroner over de næste ti år.

»Hvis der skulle sidde enkelte derude og tænke, at der ikke er behov for at tage internationalt lederskab med den grønne omstilling, så må IPCC's rapport være med til at lukke munden på dem«.

Positive tendenser

Selv om verdenssamfundet ikke bevæger sig hurtigt nok, er der positive tendenser, mener Dan Jørgensen og henviser til FN-generalsekretær António Guterres' håndtering af mandagens klimatopmøde i New York.

»Han introducerede en ny samarbejdsform og sagde, at man er velkommen på scenen, hvis man har handling med. Han går anderledes til værks for at komme uden om de langsommelige procedurer, hvor ét land kan veto'e, siger Dan Jørgensen.

»Man kan ikke forhandle med naturen og klimaet. Derfor må vi gøre det, som er nødvendigt for at opfylde Parisaftalens mål, og det gør Danmark«.

ritzau