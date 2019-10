Greta Thunberg nægter at modtage Nordisk Råds miljøpris

De fleste kender Nordisk Råds litteraturpris, men rådet uddelte her til aften også anerkendelser til børne- og ungdomslitteratur, musik, film og altså miljø til Skandivien, Færøerne, Grønland og Island.

Dette år gik miljøprisen og de 350.000 kroner til Greta Thunberg, der i august 2018 startede de unges klimabevægelse ved hver fredag at strejke fra sin skole og sætte sig foran den svenske rigsdag for at presse politikerne til at anerkende klimaforandringerne og begrænse CO2-udledningen.

Greta Thunberg, der befinder sig i Californien, sendte besked med to skoleelever om, at hun ikke vil modtage prisen. På Instagram skriver hun:

»Klimabevægelsen har ikke brug for flere priser. Vi har brug for politikere og mennesker med magt begynder at lytte til videnskaben«.

»Indtil I begynder at agere i tråd med, hvad forskningen siger er nødvendigt for at holde temperaturøgningen under 1,5 eller til og med 2 grader, vælger jeg - og Fridays for Future i Sverige (skoleklimastrejkerne, red.) - ikke at tage imod Nordisk Råds miljøpris og prissummen (på 350.000 danske kroner, red.)«.

Juryen havde ellers givet prisen til Greta Thunberg, fordi hun har formået at mobilisere millioner af mennesker over hele verden til at kræve handling nu.

»Klimadebatten er ofte negativ. De nominerede til Nordisk Råds pris i år peger alle fremad på en positiv måde. De er unikke, opfindsomme og tilskynder os alle til skabe noget nyt og anderledes, at gå nye veje«, har islandske Sigurður Ingi Jóhannsson, minister for nordisk samarbejde tidligere sagt.

Blandt de nominerede var også et grønlandsk projekt, der via sociale medier skal få folk til at begrænse plastikforurening. Færøske Guðrun og Guðrun - der strikker og lave tøj ud af skrald. Og danske GRIM, der laver grøntsagskasser med det, der er så grimt, at det normalt ville være blevet smidt ud.

Fakta Nordisk Råds priser De nordiske lande besluttede i 1961 at uddele en Litteraturprisen for at ’synliggøre det tætte nordiske kultursamarbejde’. Senere fulgte Musikprisen (1965), Miljøprisen (1995), Filmprisen (2002) og Børne- og ungdomslitteraturprisen (2013). Prismodtageren får 350.000 kroner. Priserne uddeles ifm Nordisk Råds årlige session.

Kilde: Nordisk Samarbejde

Følg med i live transmissionen fra SVT her.

Børne- og ungdomsprisen går til nordmanden Kristin Roskifte for billedbogen ’Alle sammen teller’ (på dansk ’Alle tæller med’, ABC Forlag 2019). Mens musikprisen går til den islandske performer og multiinstrumentalist Gyða Valtýsdóttir.