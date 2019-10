28-årig dansker får sensationelt Nordens vigtigste litteraturpris

Jonas Eikas ’Efter solen’ er en syret genistreg, en sort perle, en vildt vellykket vanskabning, et værk, der giver sin læser en oplevelse af aldrig at have læst noget lignende.

For den præstation modtog han tirsdag aften, som den yngste dansker nogensinde, Nordisk Råds Litteraturpris for en novellesamling, »der minder om, at litteraturen kan andet og mere end at spejle det, vi allerede kender til«, som det hedder i begrundelsen for at tildele ham den prestigefulde pris på 350.000 kroner.

Modsat Helle Helle, der blev betragtet som årets danske favorit, er 28-årige Jonas Eika lige så ukendt i den store offentlighed, som han er afholdt af kritikerne, der har behængt ham med priser. Kun to udgivelser er det blevet til, og det prisvindende værk er hverken fra Gyldendal eller Lindhardt og Ringhof, men fra det lille kvalitetsforlag Basilisk.

En politisk generation

Jonas Eika kommer fra en generation af forfattere, der er politisk anfægtet og helt naturligt beskæftiger sig med den måde, kapitalisme og klimakrise præger os.

’Efter solen’ er båret af en dirrende, dystopisk tone, og åbningshistoriens smadrede bank ved Kongens Nytorv blænder op for den fra første færd. Fortælleren er kommet hjem fra Malaga for at gå til møde med sin bankrådgiver, men banken ligger hen som en ruinhob, uden at man får at vide hvorfor. Ti dage og mange oplevelser senere går fortælleren alligevel til møde med bankrådgiveren, som han finder et sted dybt nede i ruinhullet.

Og sådan er den jo, kapitalismen, den består, uanset hvad. Om fremtiden også vil bestå, er anderledes uklart for personerne i denne fænomenale bog, som lidt misvisende er blevet kaldt science fiction, men unægtelig får sin læser til at tænke på, hvad det er, der sker med os, og hvad det er, vi har gang i på denne klode, som netop solen holder liv i.

Eika har en fantastisk sans for krop, himmel og lys

’Efter solen’s fem historier foregår i København, Rumænien, i den amerikanske ørken, i London og i Mexico, har alle mandlige hovedpersoner, og det er ikke mindst måden, de er skrevet på, som er opsigtsvækkende. Jonas Eika har en fantastisk sans for krop, himmel og lys, konstanterne i en verden, der flimrer af kapitalistisk og teknologisk usikkerhed, og følelserne får i den grad krop, som her hos jegfortælleren, der skulle have været til møde i banken: »Jeg blev overvældet af en tristhed, en stor grå-hvid følelse i hvis yderkant der svævede et objekt, som jeg ikke kunne fastholde«.

Jonas Eika debuterede med den socialrealistiske roman ’Lageret Huset Marie’, der udkom i 2015 og foregår på Dansk Supermarkeds nonfood-lager uden for Aarhus, hvor Elias arbejder på natholdet. ’Efter solen’, den ellers så svære toer, placerer sig et helt anderledes sted.

Fakta Priser til Thunberg og ’Dronningen’ Nordisk Råd uddelte fem priser ved sin prisfest tirsdag aften i Stockholm. Litteraturprisen går til den danske forfatter Jonas Eika for novellesamlingen ’Efter Solen’.

går til den danske forfatter Jonas Eika for novellesamlingen ’Efter Solen’. Børne- og ungdomslitteraturprisen går til den norske forfatter Kristin Roskifte for bogen ’Alle tæller med’.

går til den norske forfatter Kristin Roskifte for bogen ’Alle tæller med’. Filmprisen går til den danske film ’Dronningen’, instrueret af May el-Toukhy og med Trine Dyrholm i titelrollen.

går til den danske film ’Dronningen’, instrueret af May el-Toukhy og med Trine Dyrholm i titelrollen. Musikprisen går til den islandske performer og multiinstrumentalist Gyða Valtýsdóttir.

går til den islandske performer og multiinstrumentalist Gyða Valtýsdóttir. Miljøprisen går til svenske Greta Thunberg for at have mobiliseret millioner verden over i klimasagen. Vis mere

Så velkommen til eksotiske steder og ekstreme kropslige og sære tilstande. Læs om den 15-årige beach boy på stranden i Mexico, som lever af drikkepenge fra turister, der om dagen skal smøres ind i solcreme, så de oplever den rigtige ’kødfølelse’, og ejakulerer så meget om natten, at vandet i poolen fyldes af »hvide geleagtige goplevæsener«.