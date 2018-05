Blodet sprøjter, sæden sprøjter, modermælken sprøjter: »Der er scener i disse noveller, jeg har læst med halvlukkede øjne og bogen i strakt arm« Jonas Eika tog kegler med sin socialrealistiske debutroman ’Lageret Huset Marie’. Nu overskrider han realismen i apokalyptiske noveller, hvor mennesket mister sin faste form. Og det er næsten mere, end anmelderen kan klare.

Jonas Eikas ’Efter solen’ er ikke for sarte sjæle. Og med skam at melde kan jeg godt selv være lidt af en sart sjæl. Der er scener i disse noveller, jeg har læst med halvlukkede øjne og bogen i strakt arm, ligesom når man sætter hånden for øjnene i biografen og kun ser ud mellem fingrene.











BOGANMELDELSE Jonas Eika: Efter solen. Forlaget Basilisk, 159 sider, 200 kroner. Som abonnent får du 15 procent rabat i Boghallen og hos politikenbooks.dk samt fri fragt på Plusbog.dk. Læs mere på politiken.dk/plus

Det drejer sig om den scene, hvor en gruppe beach boys i et okkult genoplivningsritual slår kreds om en dræbt kollega nedsænket i vand og lader sig penetrere af parasolstænger, mens de onanerer, så sæden sprøjter.

Og den scene, hvor det detaljeret beskrives, hvordan en gammel mand går ud i Nevada-ørkenen og skærer sin egen strube op for at inkorporere et stykke af en stor krystallinsk sender og forene sig med den og skrige dens skrig.

Gruppen af beach boys er fordømte underdogs i en brutal økonomi, men også smidige elskovsvæsener i et bølgende, erotisk broderskab

Lyder det anstrengt, fortænkt? Det er det også lidt, men samtidig skriver Eika så flydende og klart, at hans fantasier træder frem for læseren som indlysende billeder, når man altså ellers tør se.

Vi er i de sidste tider, i vor tid fremstillet som de sidste tider, men samtidig beredes vejen for en ny tid. Der hviler en apokalyptisk stemning over de fem noveller, men ikke kun som en stemning af den gamle verdens slutning, også som en fornemmelse af, at en ny verden kunne begynde, nye eksistensformer bryde frem.

Gruppen af beach boys er fordømte underdogs i en brutal økonomi, men også smidige elskovsvæsener i et bølgende, erotisk broderskab. Den gamle mands forening med senderen er en slags splatter-sci-fi, men samtidig formår Eika at fremskrive en håbefuld ømhed omkring dette mærkelige ørken-objekt, som de vilde pelsdyr smyger sig op ad.

Personerne i ’Mig, Rory og Aurora’ lever på bunden i London, i en trekant af ulykkelig forelskelse og afhængighed, men samtidig er der midt i miseren også et strejf af utopi, af andre måder at danne familie på, at åbne symbiosen for trængende og hjemløse.

Novellernes gennemgående fantasi er symbiosen, sammensmeltningen mellem væsener, af samme eller forskellig art. Den gamle mand vil forene sig med senderen for at ophæve den følelse af adskilthed, han har haft siden sine voksne døtres død.

Koloni af polypper

De smidige beach boys går i symbiose med hinanden, men også med andre arter, når de inden penetrationen klæder deres kønsorgan i rejeskal og slutteligt svømmer ud i havet og bliver til rejeboys. Det slår mig, hvordan sci-fi-visioner af fremtiden ofte er fantasier om det mest arkaiske, her symbiosen.

Med til symbiosens opløsning af grænserne hører et perspektiv, der opløser formerne til deres materielle mikrodele: Manden i ørkenen ser, hvordan senderens materie består af citrongule krystaller. Som rejeboy ser jeg-fortælleren, hvordan hver enkelt koral er en koloni af polypper.

Igen formår Eika også at fremskrive den inciterende glans, der kan udgå fra computerskærmen eller fra en blåhvid flaske med en ukendt læskedrik som en tryllekreds, der ikke kun er af det onde

Og da den kvinde, der overtager perspektivet i rejedrengens historie, ser den afpresningsfilm, hvor han har iscenesat sig selv som hendes og kærestens offer, opløser billedet sig for hende i partikler, der synes at leve deres eget liv.

I den første novelle, ’Alvin’, befinder jeg-fortælleren sig pludselig i et symbiotisk venskab, efter at hans verden er styrtet i grus: En eukalyptus-duftende ung mand samler ham op og inddrager ham i sine lukrative transaktioner på den lysende computerskærm, i hvis fascinerende skær de for en stund lever sammen på små værelser.