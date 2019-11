Her er betonfolkets forslag: Stribevis af nye ideer skal gøre byggeriet grønnere

Den danske betonbranche tror, det kan lade sig gøre at halvere CO 2 -udslippet på 10 år ved at bruge nye typer cement og beton, nørde i detaljen og kulegrave byggereglerne.

Cement, der er lavet af ler i stedet for kridt. Betontyper, der suger jordvarme til opvarmning eller CO 2 ud af luften. Oprydning i byggereglerne.

Det er blot nogle af en stribe forslag i en klimaplan, der på kun ti år skal halvere udledningen af drivhusgasser fra cement- og betonbyggeri. Planen, der fremlægges mandag, er lavet af Teknologisk Institut sammen med et netværk af cement- og betonproducenter, bygherrer, organisationer, rådgivere og forskere, der arbejder med byggeri.

»Betonbranchen anerkender, at den har et relativt stort klimaaftryk. Den har længe arbejdet på at se på det, men der har ikke været efterspørgsel efter det«, siger Dorthe Mathiesen, der er ankerperson på netværket Bæredygtig Beton Initiativ.

Som branchedirektør for Dansk Beton under organisationen Dansk Byggeri sidder hun i princippet med en af Danmarks dårligste klimasager. Beton er verdens mest brugte byggemateriale, men i klimasammenhæng er det også en af de værste syndere: Mere end 3 procent af alle danske drivhusgasser kommer fra cement- og betonbyggeri. Og da der også vil være brug for nye boliger, kontorhuse og veje i al fremtid, kommer det nye fokus på klima som lidt af en udfordring.

Men politisk pres har sat gang i kreativiteten. I stedet for at stritte imod regeringens klimamål – et fald på 70 procent i de danske drivhusgasser fra 1990 til 2030 – har branchen givet sig selv spørgsmålet: O.k., hvis det er sådan, det skal være, hvordan kunne vi så gøre det?

Resultatet foreligger nu: et idékatalog med 35 konkrete forslag, der tilsammen kan halvere betonbranchens samlede CO 2 -udledning i løbet af de næste 10 år og dermed lige præcis leve op til regeringens målsætning.

»Der er ingen tvivl om, at regeringens målsætning har skubbet markant til branchen. Der er sket ekstraordinært meget det seneste halve år – der sker næsten noget time for time. Det er jo også et krav, der kommer fra befolkningen«, siger Dorthe Mathiesen.

Ny cement bygger på ler

Beton er et byggemateriale, der især består af cement. Hvert år bygges der med mere end fire millioner kubikmeter beton og cement i Danmark.

Når cement produceres, frigiver det drivhusgasser af to omtrent lige store grunde. Den ene er, at produktionen kræver kridt, og når det varmes op, frigives der CO 2 . Den anden er, at der bruges masser af energi til at producere cement. Og dertil kommer energiforbruget ved selve byggeriet.

Branchen har derfor store forhåbninger til især en ny cementtype, Futurecem, der er udviklet af branchens altdominerende selskab, Aalborg Portland. Den erstatter kridt med kaolin, også kaldet porcelænsler, der frigiver langt mindre CO 2 . Desuden skal kaolin kun opvarmes til 800 grader i stedet for de 1.400 grader ved klassisk cement.