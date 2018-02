Marguerite Duras' roman er et hotelvindue til et lille, liderligt univers

Indrømmet, det er ikke, fordi der er specielt saftig sex i sig selv i Marguerite Duras’ bog fra 1964 ’Lol V. Steins henførelse’, der netop er udkommet på Gyldendals Skala-serie. Det hele kan godt virke lidt fransk til at begynde med, sådan noget med at klamre sig til hinanden i et ekstatisk øjeblik og så ryge en cigaret i vindueskarmen det næste. Men det er heller ikke nødvendigvis i selve akten, det lumre foregår, det er nok nærmere udenfor.

For udenfor ligger Lola Valerie Stein, eller Lol. V. Stein, som hun kalder sig, i rugmarken og spionerer, hun holder øje med et bestemt vindue i Hôtel des Bois. Vinduet hører til det hotelværelse, hvor Lols gamle folkeskoleveninde Tatiana Karl regelmæssigt mødes med sin elsker, Jacques Hold, for at udleve sidespringet.

sexscenen På denne plads skriver Politikens anmeldere og journalister på skift om en sexscene fra kulturens verden.

Lol er altså lurer, voyeur af den gamle slags. Som læser får vi ikke at vide, om Lol får nogen videre seksuel tilfredsstillelse ud af sin rugmarksposition, men hun vender i hvert fald tilbage, hver gang Jacques og Tatiana har deres hotelstævnemøder.

Men det er ikke kun Lol, som ser på, Jacques Hold holder også øje, holder øje med Lol i rugen, mens han selv får sig en tur i høet

Men det er ikke kun Lol, som ser på, Jacques Hold holder også øje, holder øje med Lol i rugen, mens han selv får sig en tur i høet. De to er bevidste om hinandens blik, og Jacques viser blandt andet stolt sin elskerinde Tatiana frem i det vindue, som han ved Lols fokus er vendt mod. Der er altså tale om blikke på kryds og tværs, og det viser sig tydeligt i teksten. Jacques bemærker for første gang Lol fra sit hotelvindue, mens Tatiana ligger nøgen i sengen, parat: »Hun kaldte mig hen til sig. »Kom herhen, der er ingenting at se«. Uden at forskåne hende kom Jacques Hold hen til Tatiana Karl«.

Vent, hvad? Pludselig skifter perspektivet altså, Jacques, der ellers har fortalt os læsere historien, beskrives pludselig i tredjeperson. Det, der kunne have været et fladt trekantsdrama med Tatiana, Jacques og Lol som hovedaktører, får pludselig en ekstra dimension, et 3D-drama? Hvem gør sig til for hvem, og hvem er det overhovedet, der fortæller os den her historie?

På afstand og omgivet af sæd på samme tid

Det med fortælleren fylder meget i bogen om Lol V. Stein og hendes henførelse, og det handler også om blikke. Gennem størstedelen af historien ved vi ikke, hvem fortælleren er, vi ved bare, at vedkommende godt ved, de er i gang med at fortælle en historie. Denne intention afsløres, efter at Lol og Tatiana er blevet introduceret: »Ud fra dette vil jeg fortælle min historie om Lol V. Stein«.