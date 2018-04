Fatalt begær og bedrag på Det Kgl.: Det ligner nærmest en voldtægt

FOR ABONNENTER

Der er et skæbnesvangert højdepunkt i Den Kgl. Ballets nye trumfkort ’Spar Dame’, hvor dramaet fortættes i et fatalt forsvindingspunkt, et mørkt hul i universet. Sådan som den unge officer slynger rundt med den genstridige grevinde i en hvirvlende heftig pas de deux, emmer det af hæmningsløst brutalt begær. Det ligner nærmest en voldtægt. Dansen bliver en hidsende mørk strømhvirvel, der suger parret ned mod død og undergang.