Eckersberg arrangerede uofficielle sommerskoler, hvor de malede efter Danmarks første kvindelige nøgenmodel I 1833, da Eckersberg tog initiativ til at male efter en kvindelig nøgenmodel, var han på forkant. For det var ikke før 1839, det blev almindeligt at bruge kvindelige modeller.

»Begyndt at male en Figur efter en smuk quindelig Modell, med C. Hansen, Købke og Marstrand«.