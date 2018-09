Aladdin og den forunderlige ... rosenknop! Guldalderdigter flirtede med sproget, så man rødmer ved gensynet med den tungt duftende blomstermetaforik

FOR ABONNENTER

De gnider og gnubber, og forunderlige ting sker i Oehlenschlägers ’Aladdin’. Ja, det er selvfølgelig den gamle kobberlampe, som er genstand for det ihærdige gnubberi, der i sig selv rummer en vis erotisk energi. Men det er jo også begæret – efter rigdom, lykke, livet selv og ikke mindst sultanens smukke datter Gulnare, der får den purunge knøs til at fremkalde ’Lampens Aand’ igen og igen. »En stor, men velskabt Kæmpe«, lyder Oehlenschlägers regibemærkning i øvrigt til denne lampeånd, som vil han sikre sig, at vi fra først til sidst mærker viriliteten springe af siderne.