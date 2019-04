Nedbrydelige dildoer bliver revet væk: »Miljøforkæmperne er liderlige lige nu«

Går du op i klima og miljø, er du måske typen, der omgiver dig med økologisk mælk, delebiler og genbrugstøj.

Men hvad med klima- og miljøkampen i soveværelset? Den er rødglødende, fortæller den amerikanske blogger Lauren Zinger i et interview med The Guardian.

Zinger driver webshoppen PackageFree.com, og da hun for nylig introducerede nedbrydelige dildoer som en del af sortimentet, blev de revet væk.

»Miljøforkæmperne er liderlige lige nu«, siger hun til The Guardian.

»Folk var fuldstændig vilde med dem. Vi er helt chokerede«.

Ifølge producenten Blush Novelties kommer vibratoren, der går under navnet Gaia Eco, i et klassisk design.

Og så er den genanvendelig, let at rengøre og udleder mindre CO 2 end samtlige andre vibratorer på markedet. Nå, ja – og er altså foreløbig udsolgt.

Fræk bæredygtighed trender

Den nedbrydelige vibrator er dog ikke det eneste middel til at gøre sexlivet grønnere.

Også inden for sexlegetøj, smøremidler og kondomer er naturlige og bæredygtige produkter ifølge The Guardian på vej frem.

Det amerikanske firma Sustain Natural tilbyder ’etiske’ kondomer. Ja, de involverer noget plastik, men til gengæld beskytter de mod overbefolkning, som er en stor synder i forhold til klimaforandringerne, fortæller ejeren Meika Hollender til det britiske medie.

Hos tyske Einhorn kan man rekvirere veganske kondomer af etisk forsvarlig gummi, skuespilleren Gwyneth Paltrow har anbefalet kokosolie som naturligt smøremiddel, og i det hele taget er mulighederne mange på det øko-orienterede sexmarked.

For Lauren Zinger, der arbejder målrettet på at begrænse mængden af affald, hun producerer, er brug af kondomer, selv hvis de er ’etiske’, dog ikke godt nok.

For helt at undgå plastik bruger hun en app til at holde styr på sin menstruation og på, hvornår hun kan have sex uden beskyttelse. Og så beder hun sine partnere blive testet for seksuelt overførte sygdomme.

»Det har virket for mig i de ni år, jeg har dyrket sex«, siger hun til The Guardian.