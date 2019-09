Apps sladrer om dit sexliv til Facebook

De ved allerede, hvor vi har befundet os på forskellige tidspunkter. Hvor gamle vi er. Hvad vi har søgt af varer på nettet. Og de kan regne ud, hvem vi sandsynligvis vil stemme på ved næste valg. Plus meget, meget mere. Og nu får Facebook og andre sociale medier åbenbart også at vide, hvornår millioner af kvinder sidst har haft sex samt en række andre intime oplysninger.

Det afslører en undersøgelse af, hvad en række apps, som hjælper kvinder med at forudsige deres næste menstruation og deres mest frugtbare perioder, deler af oplysninger om deres brugere med Facebook og andre sociale medier.

Afsløringen kommer fra organisationen Privacy International, som tidligere har undersøgt, hvordan en række apps deler brugernes personlige oplysninger med sociale medier. Denne gang gjaldt undersøgelsen de populære apps, som millioner af kvinder verden over bruger for at øge chancen for at blive gravide og for at kunne forudsige, hvornår de får menstruation.

De største går fri

Undersøgelsen viste, at de mest populære menstruations-apps som Period Tracker, Period Track Flo og Clue Period Tracker ikke delte brugernes oplysninger med Facebook, men at det har en række mindre apps som Maya, MIA og My Period Tracker gjort.

I de nævnte apps oplyser brugerne eksempelvis, hvilken slags prævention de benytter, hvornår deres menstruation plejer at komme, hvilke symptomer de normalt oplever, men også hvad de spiser, hvilke humørskift de oplever, og hvornår de har sex.

Når selskaberne bag nogle apps deler disse oplysninger med Facebook, sker det igennem digitale værktøjer, som mod betaling hjælper annoncører til at identificere bestemte målgrupper, som de ønsker at sende annoncer.