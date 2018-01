Kommentar: Interiør bør også kunne fredes. Ellers mister vi en del af vores kulturarv Vi freder arkitektoniske mesterværker, men ikke deres unikke interiører. Det er gået ud over Københavns Rådhus, SAS-hotellet og nu Erhvervsarkivet i Aarhus. Der er tale om et stort kulturhistorisk svigt, skriver designskribent Lars Hedebo Olsen i denne kommentar.

FOR ABONNENTER

Forleden talte jeg med en dansk designer, der ofte får kinesiske designere og arkitekter på besøg. De kommer til Danmark for at opleve vores arkitektur og møbler. Men de kommer især for at se, hvordan vi får møbler og rum til at gå op i en højere enhed, så vi får menneskelige rum, der både er funktionelle og hyggelige.

Private hjem, hvor der er kælet for detaljerne, så alle føler sig hjemme, og hvor der er gjort en dyd ud af belysning, møbler, tæpper, nips og andet. Men også offentlige steder, hvor arkitekter har stået for hele indretningen og sørget for, at den ydre skal hænger sammen med den indre – som det var tilfældet med SAS-hotellet i København, som blev tegnet og indrettet af arkitekten Arne Jacobsen i slutningen af 1950’erne.

Problemet for den danske designer er, at der ikke er mange steder, han kan vise de kinesiske gæster, for de fleste danske arkitekttegnede indretninger er enten helt forsvundet eller blevet så udvandede, at man skal insistere for at kunne registrere deres særpræg.

Det er sket for SAS-hotellet, hvor man på et tidspunkt gik så drastisk til værks i sin renovering af hotellet, at det på et tidspunkt var så langt fra Arne Jacobsens oprindelige ideer, at det næsten var pinligt. Kun ét værelse står i dag, som Jacobsen indrettede det.