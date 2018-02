Amerikanske veje til raceadskillelse: Donald Trump vil bruge 1.000 milliarder dollar til fornyet infrastruktur Politikens anmeldere skriver hver uge om et udenlandsk værk eller kulturbegivenhed, der har vakt debat. I denne uge skriver Karsten Ifversen om et løfte fra Trumps administration.

Eight Mile er ikke blot navnet på en film med rapperen Eminem, det er også en vej, der deler Detroits sorte befolkning fra de hvide forstæder.

På tværs af området løber en betonmur, 1,5 meter høj og 800 meter lang. »Den har altid været der, vi brugte den som balancebom som børn – som en manddomsprøve«, siger en lokal beboer til journalisten Johnny Miller.

Han har i The Guardian beskrevet, hvordan infrastruktur i USA de seneste 100 år har været brugt til at fastholde raceadskillelse og øge ulighed i samfundet.

Muren i Detroit blev opført af en ejendomsudvikler i 1942, for at hvide kunne føle sig trygge ved, at de sorte ikke kom ind i deres område. Det var i datiden en fuld lovlig raceadskillelse.

I dag tager ingen notits af muren, den virkede ikke, der bor sorte på begge sider af den. Men den mystiske mur er et meget markant og eksplicit eksempel på den segregering, der normalt er mere subtilt indbygget i amerikanske byer.

Normalt forbinder man infrastruktur med værdier, som staten bygger til alle i samfundet, men realiteten i de amerikanske storbyer har desværre ofte været, at man har forbundet hvide forstæder med bycentre ved at føre motorveje ind gennem sorte kvarterer, hvilket har skåret lokalmiljøets livsnerver over og dermed presset de økonomisk stærkeste beboere ud og overladt resten til at forfalde i slum og fattigdom.

Road To Nowhere

I 1930’erne oprettedes Federal Housing Authority, der kortlagde byer økonomisk og socialt i røde, gule og grønne zoner. Kortene blev afgørende for beslutninger om, hvilke typer infrastruktur, lån og boliger hvert eneste kvarter i hver eneste amerikanske by ville få.

»FHA fremmede private boliger i nye og primært forstadskvarterer, for så vidt at de var hvide og ikke etnisk eller økonomisk blandede«, skriver Antero Pietila i bogen ’Not in My Neighbourhood: How Bigotry Shaped a Great American City’.

Ingen investerede i FHA’s røde områder, de blev aldrig udviklet og fik ofte motorveje skåret igennem sig. Fænomenet blev kaldt ’hvide veje gennem sorte soveværelser’.

I West Baltimore skabte man f.eks. i 1950’erne motorvejen State Route 40 fra forstaden til bycentrum uden tilslutninger gennem det sorte kvarter. Det var ingen ghetto, men blev det.

Projektet kaldes i dag det samme som en sang af Talking Heads ’Road To Nowhere’, vejen til ingen steder.

Præsident Donald Trumps administration har lovet amerikanerne at lave en plan for massive investeringer i fornyelse af infrastruktur. 1.000 milliarder dollar vil man sætte af til formålet. Og det rækker til mere end en mur til at holde mexicanere syd for grænsen med.