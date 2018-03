Rå arkitektur spiller formidabelt sammen med Nordeuropas største borgruin Hammershus Besøgscenter på Bornholm er en elegant kontrast til middelalderborgen, som den både underlægger sig og i visse henseender diskret overtrumfer. Det er blevet et prægtigt bygningsværk, der i sig selv er en hel attraktion. Centeret indvies i dag.

Når man ankommer til den nye p-plads ved Hammershus, opdager man ikke, at der er sket noget særligt ved Nordeuropas største borgruin. Den ligger halvt opløst, som den har gjort i århundreder på et klippefremspring på Bornholms nordspids. Her lå den som en fæstning for skiftende magtkoncentrationer, der regerede, pinte og plagede bornholmerne, indtil tiden en dag havde gjort dens rester til en af øens kulturhistoriske stoltheder.