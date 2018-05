Vil du bo i BIG's fede boligblok? Forbered dig på ti års venteliste, men der er en smutvej gennem Mjølnerparken Nyt boligbyggeri er så flot, at Politikens arkitekturredaktør selv har lyst til at flytte ind i de almene lejligheder fra tegnestuen BIG. Vi har spurgt boligorganisationen Bovita, hvordan man nemmest får fingre i en lejlighed.

»Nogle af de mest attraktive almene byboliger«.

»... gode gennemlyste stuer med vinduer fra gulv til loft og en frihøjde på indtil 3,5 meter«.

»At det er lykkedes BIG og Lejerbo at skrue boligkvaliteter, som man skal til den dyreste ende af det private boligmarked for at finde, er simpelthen knaldgodt gået«.

Politikens arkitekturredaktør, Karsten Ifversen, er overordentlig begejstret for nogle af Københavns nybyggede almene boliger, nemlig boligkarreen på Dortheavej i Københavns nordvestkvarter.

Boligblokken, som er tegnet af den prisbelønnede tegnestue BIG, får fem hjerter af Karsten Ifversen, der ligefrem selv har lyst til at flytte ind med det samme. Og hvad gør man så, hvis man selv har fået samme tanke?

Hvad gør man?

Det har vi spurgt den almene boligorganisation for bygningen i Nordvest om. De hedder indtil juli i år Lejerbo København, men skifter herefter navn til Bovita.

Det fortæller forretningsfører Steffen Boel Jørgensen, der dog må komme med en lidt skuffende udmelding til dem, der allerede havde set sig selv sole sig på altanen med »altanværn lavet af simpelt byggepladshegn, diskret monteret uden balustre«.

»Til åbent hus stod folk i kø langt ud af Nørrebro, og vi har p.t. ikke en eneste ledig lejlighed i bygningen«, siger han.

Fakta Almen bolig En almen bolig er en bolig, der er administreret af en almen boligorganisation. En del af beboerne i almene boliger er personer med særlige boligbehov. Boligerne er nemlig opført med støtte, hvor de enkelte kommuner via en anvisningsret har mulighed for at disponere over typisk hver 4. lejlighed. Huslejen kan være lav i forhold til andre boliger. Dels fordi boligerne er bygget med offentlig støtte, og dels fordi huslejen er omkostningsbestemt, så den generelle stigning i boligpriserne ikke har påvirket lejen. Kilde: Wikipedia Vis mere

Den lige vej til at få en lejlighed, som ifølge Bovita koster omkring 10.000 kroner om måneden for en 4-værelses, er at skrive sig på venteliste. Men det kan have lange udsigter, fortæller Steffen Boel Jørgensen.

»Min vurdering er, at der er cirka 10 års venteliste på de her boliger«, siger han.

Har man intet imod at langtidsplanlægge, kan det gøres ved enten at ringe til eller møde op hos Bo-Vest i Glostrup, der administrerer boligerne på Dortheavej. Bo-Vest kan man finde her.

Et tip til de utålmodige

Har man ikke så lang tid at løbe på, har Steffen Boel Jørgensen et lille »staldtip«. Så kan man i første omgang søge om at få en bolig i en af Bovitas andre almene boligbyggerier, hvor ventetiden er kortere. Så kommer man nemlig på selskabets interne boligventeliste og kommer foran i køen i forhold til den eksterne venteliste.

»Jeg vil især tippe folk om, at man lige nu kan komme rigtig hurtigt ind i Mjølnerparken på Nørrebro, fordi vi er i gang med at renovere hele området og derfor kun har midlertidige kontrakter«, siger han.

Hvis man har lyst til en 1-årig lejekontrakt i Mjølnerparken, kan man formentlig få bolig der med det samme og altså samtidig have mulighed for at komme på den interne venteliste til boligerne på Dortheavej.

Og så er det ellers bare om at håbe på et lille mirakel (altså at nogen har lyst til at flytte fra sin eftertragtede lejlighed). Lige nu er fraflytningsprocenten på BIG-lejlighederne på Dortheavej ifølge Bovita nemlig nul procent.