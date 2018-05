»Simpelthen knaldgodt gået«: Nordvest har fået nogle af de mest attraktive almene byboliger

Bjarke Ingels Group hører til verdens mest efterspurgte tegnestuer, der skaber kulturinstitutioner, luksusresorter og rigmandsboliger over hele kloden.

At de også bruger deres kreative kræfter på at forny det almene boligbyggeri, er virkelig prisværdigt. Og Lejerbo skal ligeledes prises for at give sig i kast med et så eksperimenterende byggeri som dette på Dortheavej i Københavns Nordvestkvarter. De viser vejen for, at billigt byggeri ikke behøver være ensbetydende med tarveligt. Det almene boligbyggeri har ellers fået et tvivlsomt ry i storbyerne. Medierne er fyldt med historier om ghettoer, hvor koncentrationen af almene boliger er høje, bygninger fra 1960’erne som højhusene i Brøndby Strand er usunde og skal rives ned, og i brokvartererne blev gamle karreer i 1980’erne skiftet ud med almenboliger af tvivlsom arkitektonisk kvalitet.

Arkitekturanmeldelse









Almenboliger. Dortheavej 2, Nordvest, København. Bygherre: Lejerbo. Arkitekt, ingeniør og landskab: BIG. 66 boliger. Leje: fra 3.565 kr./md. for en etværelses på 36 m i stuen til 10.633 kr./md. for 5 vær. og 115 m.

Socialt, teknisk og æstetisk er almenboliger udfordret. Da Politiken spurgte danskerne, hvordan de helst ville bo, var det også kun 3 procent, der svarede i en lejelejlighed.

Men det almene udgør 20 procent af boligmassen og rummer også masser af gedigne sunde boliger med masser af kvaliteter. Jo tættere man kommer på bykernerne, des sværere er de dog blevet at realisere. Der er lovfæstede grænser for, hvad et alment byggeri må koste at opføre og udleje. Det betyder, at når grundpriserne er høje og yderligere kræver oprensning af tidligere forurening, er der færre penge tilbage at bygge for. Man er allerede fra begyndelsen bagud på point i storbyområder.

At det er lykkedes BIG og Lejerbo at skrue boligkvaliteter sammen, som man skal til den dyreste ende af det private boligmarked for at finde mage til, er simpelt hen knaldgodt gået

Men det er meget vigtigt at få fastholdt en varieret sammensætning af beboere i byerne; ung og gammel, rig og fattig, dansk og udenlandsk skal bo i de samme kvarterer, møde hinanden i institutioner og på gaden.

At det er lykkedes BIG og Lejerbo at skrue boligkvaliteter sammen, som man skal til den dyreste ende af det private boligmarked for at finde mage til, er simpelt hen knaldgodt gået. Her er gode gennemlyste stuer med vinduer fra gulv til loft og en frihøjde på indtil 3½ meter. Der er mere end rigelig plads til at svinge en kat, som englænderne siger.

Det er ikke, fordi man har fråset, man har hos BIG simpelt hen gjort noget af det, man er bedst til: Man har eksperimenteret med byggekonceptet.

Opgaven lød på, at man skulle lukke en karré, skabe et grønt gårdrum og friholde en offentlig forbindelse gennem bebyggelsen. Ved at skubbe huset ind i gårdrummet og hen over den offentlige forbindelse skabte man en forplads og et markeret portrum.

Foto: Rasmus Hjortshoj / Coast Arc

Foto: Rasmus Hjortshoj / Coast Arc Trin fører op til rummene med almindelig loftshøjde i en lejlighed, der strækker sig over tre moduler.

Trin fører op til rummene med almindelig loftshøjde i en lejlighed, der strækker sig over tre moduler. Foto: Rasmus Hjortshoj / Coast Arc

Men genistregen i huset er stablingen af de præfabrikerede moduler, huset er opbygget af. Det minder om det princip, de også benyttede i pavillonen til Serpentine Gallery i 2016, hvor små blokke hvilede på kanten af hinanden og blev brugt til at danne en bølgende væg. Også på facaden af Amager Ressource Center har de benyttet dette princip til at opbygge den af store plantekasser. Denne forskudte stabling er nærmest blevet et af tegnestuens signaturtræk.

Men her er det altså hele rumstore moduler, der hviler på hinandens kanter og skaber mellemrum, hvor man vinder etagedækkenes højde både foroven og forneden. Det er sådan, de har kunnet bygge lejligheder med over 3 meter til loftet. Der er så et par trin op og ned inde i lejlighederne til værelserne med almindelig rumhøjde.

Det høje mellemrum er anvendt til ankomst, stue og køkken og har en indeliggende altan, hvor man er lidt skærmet mod vind og indblik, men lyset i stuerne er ikke unødigt dæmpet af det overliggende modul – det kompenserer loftshøjden så rigeligt for.

Byggeriets 66 lejligheder har gennemlyste rum med vinduer fra gulv til loft, og selv om de udgøres af sammenstillede standardmoduler, betyder de resulterende tykke sprosser ikke noget i helheden. Fladen er så stor, at den med sine tykke rammer virker afbalanceret.

Der er et meget urbant kig over områdets blandede kvarter af erhverv og beboelse, og man man skal ikke lide af angst for at blive set.

Foto: Rasmus Hjortshoj / Coast Arc Huset er skubbet ind på midten, og det modulfremhævende mønster i træbeklædningen fortsætter på husets gavle og bagside.

Huset er skubbet ind på midten, og det modulfremhævende mønster i træbeklædningen fortsætter på husets gavle og bagside. Foto: Rasmus Hjortshoj / Coast Arc

Værelser mod gården har små vinduer, og trapperummene har ingen. Det betyder, at facaden mod gården er betydelig mere lukket, men beklædt med samme slags træ i modulstore skaktern. Den facade er dog klart en bagside og byggeriets svageste, selv om det også venter på, at landskabet falder til.

Denne gang er der ingen grund til at være efter BIG for ikke at have styr på detaljerne. Tværtimod. Man har taget sig overordentlig godt af de små detaljer, som har så stor betydning for oplevelsen af helheden.

Træbeklædningen i form af lange planker er flot udført i et mønster, der fremhæver modulerne og fungerer som ornamenter, der griber ind i hinanden.

I lejlighederne er betonlofter efterladt ubehandlet i al deres materielle rigdom og virker på grund af de store vinduesflader ikke mørke. Altanværn er af simple byggepladshegn og diskret monteret uden balustre, der ville bryde skaktern-mønstret.

Husets markante arkitektur er med til at give beboerne identitet og sammenhold. Men det er ikke noget yderligt, en simpel figur uden betydning, det er reelle kvaliteter.