Danskere designer den nye attraktion på Sydneys havnefront Tegnestuen bag Nordsøcentret og Den Blå Planet skaber det nye fiskemarked i den australske storby. Den skal tiltrække lige så mange turister som operahuset.

Otte millioner gæster om året er målet for australske Sydneys nye fiskemarked. Det er samme antal som byens verdensberømte operahus. Og i lighed med det er arkitekterne bag fra Danmark.

Det er 3XN, der har landet den overordentlig attraktive opgave.

Tegnestuen er i forvejen bekendt med at skabe rammer for mødet mellem fisk og mennesker, først i Nordsøcentret i Hirtshals og siden i det nye Danmarks Akvarium, Den Blå Planet på Amager.

Foto: 3XN

Ideen i Sydney er at blande et offentligt overdækket madmarked på øverste etager med en engrosfiskeauktion på den nederste.

Der er visuel forbindelse mellem de to, men med platforme og ramper er det sikret, at de to funktioner ikke spænder ben for hinanden.

Madmarkedet er tænkt som en en del af landskabet omkring huset, blandt andet med et amfiteater indlagt i den store siddetrappe.

Det store hvide tag er formet som et bølgende rivejern, der foruden at skærme for den stærke sol kan ventilere huset, opsamle og genbruge regnvand og lukke dagslys ind.

Fiskemarkedet skal stå færdigt i 2023 og koster 1,3 mia. kr.