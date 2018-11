Så har man set det med: Danske arkitekter skal tegne nyt Berlin-museum til 130 mio. kroner

Det er noget af en radikal ombygning, den danske arkitekttegnestue Adept har foreslået til det fredede Marinehaus i Berlin. Netop den radikale tilgang var udslagsgivende, da de vandt konkurrencen om at omdøbe et tidligere foreningshus for flådens personale i kvarteret Mitte til en ny museumstype.

Adept vil fjerne alle etagedæk i den eksisterende fredede bygning og bygge et nyt hus op indeni, der ikke underordner sig de ydre, historiske rammer. Indeni kommer en foyer, der bliver op til fire etager høj, og som etagerne, beklædt i lyst træ, skyder sig ind over. Etagerne rækker længere ind over foyeren, jo højere man kommer op. Foyeren kommer til at ligne rummet under en trappe i oversize.

Museet skal ikke blot præsentere og udstille kultur; det skal også i de øvre etager huse studier og værksteder, hvor kunstnere producerer værker, og det skal kunne rumme gastronomi og være et kvarterhus for lokale beboere.

De piller det statelige og statiske ud af huset og skaber i stedet visuel kontakt mellem etagerne og en fleksibel struktur ikke ulig den, de skaber for den nye arkitektskole i Aarhus.



Adept har også andre mere eller mindre radikale kulturhuse på samvittigheden, f.eks. kultur- og bevægelseshuset KU.BE på Frederiksberg, som de lavede i samarbejde med hollandske MVRDV, og et fint bibliotek i Dalarna i Sverige.

Den internationale konkurrence i Berlin vandt de i et felt af 20 inviterede tegnestuer. Byggeriet til Stadtmuseum Berlin sættes i gang i 2022 og skal stå færdig tre år senere. Budgettet er på 17,6 mio. euro.