Arkitekturredaktøren om enormt kulturhus i Nordhavn: Det er mild afpresning ... og hvor er det skønt at se By & Havn lader kulturen komme først i sidste etape af Nordhavn.

Det er måske planlægningens svar på et columbusæg, By & Havn har fundet med Tunnelfabrikken. Ved at indrette et permanent hus for midlertidig kultur i et område, der endnu ikke er udviklet og ikke findes lokalplan for, bruger de kulturen som et lokomotiv i udviklingen af det sidste store område i Nordhavn. Og de kommende investorer skal betale for det.