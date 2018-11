216 meter langt, 125 meter bredt: Nordhavn skal have landets største kulturhus Tidligere tunnelfabrik i Ydre Nordhavn skal laves om til et gigantisk kulturhus, mener By & Havn, som selv vil bygge, drive og eje

For 20 år siden blev Øresundsforbindelsens tunnelelementer støbt der. Nu skal den 261 meter lange fabrikshal i Københavns Ydre Nordhavn omdannes til et mastodontisk kulturhus.

Forslaget kommer fra udviklingsselskabet By & Havn, hvor direktør Anne Skovbro mandag vil fremlægge planen for Københavns Kommune.

»Der kan skabes plads til værksteder, til billige kontorpladser, til studieboliger, til kunst og design. Til store rum for leg og bevægelse. Vi har ikke lagt os fast på noget. Vi kan bare se, at de her haller er så store, at vi kan arbejde med en meget fleksibel vision, og det kunne være fedt at bruge dem til noget, der er ekstraordinært«, siger Anne Skovbro.



Det 18.000 kvadratmeter store kompleks skal udstyres med en stribe nye etager, som vil flerdoble arealet. Tunnelfabrikken, som navnet på kulturhuset lyder i projektmaterialet, vil By & Havn selv bygge om og drive. Det skal dog ske i et partnerskab med for eksempel pensionskasser og andre ejendomsinvestorer, som måtte ønske at bygge i Ydre Nordhavn, når der om få år bliver åbnet for udvikling af området. Ifølge Skovbro kan Tunnelfabrikken, om alt går vel, stå ombygget og klar om tre år.

»Vi tænker det indtil videre som et partnerskab, der skal bygges op, men som vi delvis beholder på vores hænder. Det er et andet koncept end de andre ting, vi har været inde i før«, siger Anne Skovbro, som i sommer overtog chefstolen på Nordre Toldbod efter tidligere overborgmester Jens Kramer Mikkelsen.

Et lignende forsøg på at få private investorer til at løfte ansvaret for kulturen har By & Havn dog gjort sig i arbejdet med Byens Hus i Ørestad Syd, hvor et noget mindre kulturcenter snart vil skyde op med By & Havn som bygherre og private investorpenge i ryggen. I Ørestad bidrager Københavns Kommune også til festen, men det er ikke tanken i Nordhavn.

»Det er spot on«

Overborgmester Frank Jensen (S) ser intet problem i, at selskabet, som kommunen ejer 95 procent af, på denne måde selv lægger an til at eje, drive og ikke mindst definere, hvad det helt centrale kulturtilbud i Ydre Nordhavn, som skal huse 40.000 indbyggere, vil bestå i.

»By & Havn er en afgørende spiller i byens udvikling, og jeg synes, at det erspot on, at de er med til at skabe liv i byens perspektivområder med kunst, kultur, ungdomsliv og bæredygtighed«, siger Frank Jensen i et skriftligt svar.

»Det går direkte ind i den kraftige diskussion, der er i øjeblikket, om vi med byens hastige udvikling kommer til at skylle dens sjæl ud med badevandet. Her bevarer vi netop det gamle i det nye ved at lade nogle flotte, rustikke fabriksbygninger danne ramme om et levende, kreativt miljø«, siger overborgmesteren.

By & Havns initiativ skriver sig ind i en generel tendens, anfører Katrine Lotz, institutleder på Institut for Bygningskunst, By og Landskab ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

»Det er egentlig ikke så overraskende, at kulturprogrammer nu bliver det næste skridt i den trafik, hvor det ikke er det offentlige, der sætter sig for at sikre infrastrukturen i nye byområder, men hvor den i stedet udliciteres til ejendomsudviklerne med henvisning til deres egeninteresse«, siger Katrine Lotz.