Se skitserne: Her er planerne for Danmarks største kulturhus Udviklingsselskabet By & Havn vil omdanne den gamle tunnelfabrik i Nordhavn til et enormt kulturhus. Her er de foreløbige skitser.

Tunnelfabrikken i Københavns Ydre Nordhavn, ØTC-hallen, blev opført for mere end 20 år siden for at skabe de 55.000 tons tunge elementer til Øresundsforbindelsen, der forbinder Danmark og Sverige. Siden har hallerne været brugt til opbevaring, udstillinger og kulisser, men sådan skal det ikke være meget længere. I hvert fald ikke, hvis du spørger udviklingsselskabet By & Havn, der har visioner om et nyt, stort kulturhus i fabrikkens lokaler. Planerne fremlægger de for Københavns Kommune mandag. Rendering: By & Havn Det offentligt ejede selskab By & Havn ønsker at skabe det nye kulturhus i samarbejde med private investorer. Det offentligt ejede selskab By & Havn ønsker at skabe det nye kulturhus i samarbejde med private investorer. Rendering: By & Havn Rendering: By & Havn Planerne for Tunnelfabrikken kommer i forbindelse med justeringen af COBE, Sleth og Rambølls strukturplan for Nordhavn. Planerne for Tunnelfabrikken kommer i forbindelse med justeringen af COBE, Sleth og Rambølls strukturplan for Nordhavn. Rendering: By & Havn Rendering: By & Havn Ifølge Anne Skovbro, direktør for By & Havn, kan det nye kulturhus stå klar om allerede tre år - hvis altså planerne bliver godkendt af Københavns Kommune. Ifølge Anne Skovbro, direktør for By & Havn, kan det nye kulturhus stå klar om allerede tre år - hvis altså planerne bliver godkendt af Københavns Kommune. Rendering: By & Havn Rendering: By & Havn Anne Skovbro håber, at det nye byggeprojekt vil puste liv i Nordhavn og dermed øge områdets værdi. Anne Skovbro håber, at det nye byggeprojekt vil puste liv i Nordhavn og dermed øge områdets værdi. Rendering: By & Havn ... og sådan ser Tunnelfabrikken ud i dag: Foto: Peter Hove Olesen/POLFOTO 400 mennesker arbejdede i en periode på to år for at skabe de 20 tunnelelementer, der i dag udgør Øresundsforbindelsen. 400 mennesker arbejdede i en periode på to år for at skabe de 20 tunnelelementer, der i dag udgør Øresundsforbindelsen. Foto: Peter Hove Olesen/POLFOTO Foto: Peter Hove Olesen/POLFOTO Hele 24 meter skal man op for at nå loftet i Nordhavns tunnelfabrik. Hele 24 meter skal man op for at nå loftet i Nordhavns tunnelfabrik. Foto: Peter Hove Olesen/POLFOTO Foto: Peter Hove Olesen/POLFOTO Med aftalen om Øresundsforbindelsen bandt Københavns Havn sig i 1998 til at købe fabriksbygningen for 20 millioner kroner. Med aftalen om Øresundsforbindelsen bandt Københavns Havn sig i 1998 til at købe fabriksbygningen for 20 millioner kroner. Foto: Peter Hove Olesen/POLFOTO Foto: Peter Hove Olesen/POLFOTO Den gamle tunnelfabrik har blandt andet været brugt som kulisser til forestillinger af Grønnegårds Teatret i København. Den gamle tunnelfabrik har blandt andet været brugt som kulisser til forestillinger af Grønnegårds Teatret i København. Foto: Peter Hove Olesen/POLFOTO Foto: Peter Hove Olesen/POLFOTO Bygningen er i dag 261 meter lang og 125 meter bred. Med de nye planer forventes området at blive mere end fordoblet. Bygningen er i dag 261 meter lang og 125 meter bred. Med de nye planer forventes området at blive mere end fordoblet. Foto: Peter Hove Olesen/POLFOTO