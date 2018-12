Rumskib? Boreplatform? Nej, det er en berømt arkitekts bud på et dukkehus Den berømte britiske arkitekt Terry Farrell nyfortolkede i 1981 det klassiske dukkehus til sin søn. Dukkehuset, der har tilbragt de seneste mange år på loftet, er nu på auktion.

Der er godt nok ingen små bølgende gardiner eller for den sags skyld en lille himmelseng, men det er altså et dukkehus, som den anerkendte britiske arkitekt Terry Farrell har tegnet.

Hygge og romantik er i Farrells fortolkning af det klassiske dukkehus erstattet af et mere futuristisk og funklende look, så man ikke kan lade være med at få den tanke, at det i virkeligheden er en model af et rumskib, vi her har at gøre med. Eller er det en boreplatform?

Indtil nu har dukkehuset angiveligt befundet sig på et loft, hvor husets tidligere ejer efterlod det. Ingen har leget med de små rummænd, men det kan der nu blive lavet om på. Tirsdag var dukkehuset nemlig på auktion hos det britiske auktionshus Roseberys, skriver The Guardian.

176 centimeter højt

Inspirationen til dukkehuset, som stammer fra 1981, fik arkitekten fra sin otteårige søn, Max. Terry Farrell spurgte dengang sønnen, hvordan hans drømmehus så ud – svaret lød noget i retning af en »rumby«.

Så det skabte Terry Farrell, der i Storbritannien er kendt for at have tegnet hovedkvarteret til efterretningstjenesten MI6 og togstationen Charing Cross. Dukkehuset, som med sine 176 centimeter må have været højere end Farrells otteårige søn, indgik i 1981 i en konkurrence, hvor 300 arkitekter blev stillet over for udfordringen at genopfinde det klassiske dukkehus.

80-årige Terry Farrells i dag 40-årige søn havde forud for Roseberys auktion meldt sig som en mulig køber, men det er uvist, om det også rent faktisk blev ham, der endte med at få sit drømmehus med hjem. Prisen kender vi heller ikke, men det var vurderet til at koste i omegnen af 8.000 danske kroner.