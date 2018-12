Arkitekturredaktøren anmelder Københavns nye bro: Hvorfor i alverden skal man sidde med ryggen til trafikken?

Det er dejligt at kunne sætte sig ned og hvile sig midt på en bro. En bros værdi for en by stiger betragteligt, når den ikke bare er en teknisk foranstaltning, man skynder sig at passere hen over for at komme fra et sted til andet sted, men at den i sig selv også bliver en destination og et udsigtssted. Det kender man fra Dronning Louises Bro, der forbinder Nørrebro med Indre By, og fra Cirkelbroen over Christianshavns Kanal – den sidste er dog kun med ståpladser.

Nu er der kommet en bro i Sydhavnen, der i den grad inviterer til, at man skal slå sig ned og betragte dens nybyggede omgivelser fra det, Københavns Kommune hævder, er byens længste bænk. Den er 70 meter lang.











Alfred Nobels Bro.Bygherre: Københavns Kommune. Arkitekt: Cobe. Ingeniør: Moe. Entreprenør: Arkil.





Den brede bro er foruden til siddende forberedt til bilister, gående og cyklister. Den løfter sig fra Topstykket, en gade mellem et p-hus og en af motorfabrikanten MAN Diesels fabrikshaller, og lander – med H.C. Ørsted Værket som dramatisk dekorativ baggrundskulisse – i en mudderpøl på en byggeplads på Enghave Brygge. Herfra løber en smal interimistisk asfaltsti langs Frederiksholmløbet, hvor den blandt nybyggede boliger fanger Havneringen, en cykel- og gangforbindelse, der endnu bugter sig ind og ud mellem byggepladser og over nye broer rundt i havnen.

Foto: Emma Sejersen Alfred Nobels Bro står på skæve betonfødder og spænder 90 meter.

Broen spænder knap 90 meter hen over vandet og har minimum 3 meters fri sejlhøjde, men kan ikke lukkes op. Det betyder, at der ikke kan komme mastesejlere eller husbåde under den, og det sætter altså nogle begrænsninger på anvendelsen af vandet i den ende af løbet, som broen lukker inde. Det er ellers den, Københavns længste bænk tilbyder et kig på.

På den vestvendte side buler broen ud på midten, som om den er gravid eller har ølmave. Med øje på de mange unge familier, der flytter ud i kvarteret, er det første nok et passende billede. Med øje for den aktivitet, der vil kunne udspille sig på bænken, når varmegraderne kravler op til T-shirt-vejr, er det andet nok mere passende.

Multifunktionen er et godt indslag, og bænken er flot udført: En bærende stålramme er beklædt med træstokke af mahogni. Den er en skulptur, der vokser op fra et smalt værn mellem fortov og cykelsti til at blive et dybt siddelandskab i to niveauer, hvor brodækket slår ud i en bue på midten. Det er skulpturelt tænkt og udført i en finish, der tillader vand at løbe af; der kan tåle, at folk går på den; og samtidig inviterer den til, at man sætter sig.

Et 70 meter langt og nydeligt mahognimøbel.

Foto: Københavns Kommune Byens længste bænk er fornemt udført i robuste mahognistokke.

Men der er ting, jeg ikke forstår ved designet. Hvorfor skal man sidde med ryggen til trafikken på broen? Udsynet er jo allerede begrænset af gennemsigtige snoede tremmer, så man kun ser de gående, der passerer foran én på det vestvendte fortov, ikke alle trafikanter. Man har ryggen til det meste af broens rum.