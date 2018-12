I weekenden får København en ny bro

70 meter bænk beklædt med mahogni vil fremover flankere morgentravle pedaltrampere og solskinsnydende barselsforældre, når de skal skyde genvej fra Teglholmen til Enghave Brygge i den københavnske Sydhavn.

Fra på søndag bliver det muligt at korte et stykke af ruten mellem de to bydele af, når Alfred Nobels Bro bliver indviet.

Åbningen indikerer samtidig, at Havneringen, en 13 kilometers rute langs inderhavnen, er fuldendt.

Så nu kan man ganske uden svinkeærinder bevæge sig fra Holmen og Nyhavn i nord til Sluseholmen og Amager Fælled i syd, mens man kun i begrænset omfang bliver generet af biler og andet benzinrakkerpak.

Men tilbage til mahognibænken, der med sine 70 meter bliver havnens længste bænk.

Den er designet af COBE Arkitekterne, som også står bag den nye Nørreport Station, og kommer til at følge bugtningerne på den nye bro.

En bro der tilmed har formået ikke at overskride hverken budget eller tidsfrist - tag den, Inderhavnsbro!

Foto: Københavns Kommune

Foto: Københavns Kommune

Foto: Københavns Kommune

Foto: Københavns Kommune

Til åbningen på søndag vil teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen holde tale, inden stadsarkitekt Tina Saaby agerer tourguide i de omkringliggende boligområder, der stadig er under opførsel.

»Jeg er sikker på, at Alfred Nobels Bro med tiden bliver et populært opholdssted, og den vil samtidig være en vigtig brik i forhold til at løfte infrastrukturen i den sydlige del af København. De bløde trafikanter får en nem og rolig forbindelse langs vandet mellem Sydhavnen og centrum af København«, siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) i en pressemeddelelse.

Det er planen, at broen bliver åbnet for biltrafik, når metroarbejdet i Sydhavnen er færdig i 2024. Så nyd mahognien i fred, mens du kan.