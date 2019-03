Fra ydmyg luksus til tårnhøj potensforlænger: Danske rigmænds monumentbygninger fortæller rigtig meget om dem selv

Med Bestseller-tårnet i Brande forsøger Anders Holch Povlsen at sætte et monument over sig selv. Men det er en kunst at gøre det så elegant og med et samfundssind, som tidligere tiders erhvervsfolk har formået det. Arkitekturredaktøren ser nærmere på syv danske rigmandsmonumenter.

Nu er vejen beredt for det hidtil største monument over en privat erhvervsmand i Danmark. Ikast-Brande Kommune godkendte i den forgangne uge lokalplanen for Bestseller Village ved Brande med tilladelse til at opføre et 320 meter højt tårn. Når man har penge nok, er der ikke noget sejere end at sætte sig et solidt monument for eftertiden. Det har erhvervsadelen altid gjort.