Arkitekturredaktøren: København er ramt af altanfeber, men har alle ret til en fed altan?

Det synes nærmest at være blevet et folkekrav at have altan – og altanerne knopskyder da også ud af de københavnske etageejendomme i disse år. Men det er langtfra alle bygninger, der kan holde til det, skriver Politikens arkitekturredaktør, Karsten R.S. Ifversen, i sin nye bog ’Kapitalen’ om en hovedstad under kraftig forvandling. Vi bringer her et uddrag fra bogen.