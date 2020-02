Professor efter Trumps nyforelskelse i nyklassicismen: »Han er en ekspansiv narcissist«

FAKTA

Sagen kort

Hvis det står til den amerikanske præsident, Donald Trump, skal fremtidige offentlige bygninger i USA opføres i nyklassicistisk stil.​

Det kom frem i sidste uge, da et syv sider langt notat blev lækket til tidsskriftet Architectural Record. Her erklærer den amerikanske præsident, at offentlige bygninger i landet – regionale administrationsbygninger, retsbygninger og lignende – fremover skal ligne dem, man opførte i det antikke Rom og Grækenland.​

I notateterklærer Trump, at regeringen siden 1950 »stort set er stoppet med at bygge smukke bygninger«. Notatet bærer overskriften: ’Making Federal Buildings Beautiful Again’ – et direkte ordspil på Trumps valgmotto, ’Make America Great Again’.​​​​​

