Sej klub i prægtigt hjørnehus: Her er både dødningehoved og en seriøs gamerafdeling, men det buede termoglas er sløjfen i arkitekturen

Der er overskud på Frederiksberg. Det tænker jeg, da jeg ser den nye tårnvilla til Skolen ved Bülowsvej. Her har kommunen rejst en fritidsklub for 4.-7. klassetrin med alt, hvad man kan drømme om i den alder. Ikke mindst gode faglokaler, tilsyneladende indrettet af dedikerede pædagoger:

Et veludstyret musikrum med bandplakater på væggen, et tekstilværksted, hvor man kan lave egne print på T-shirts, et digitalt værksted, hvor et skummelt dødningehoved viser, at man kan arbejde med avanceret 3D-design og -print, et multirum, hvor der er lagt yogamåtter ud, og så en tilsyneladende seriøs gamerafdeling, hvor computerne har forladt det ellers dedikerede serverrum og er kommet ind ved siden af skærmene af hensyn til hastigheden. Millisekunders forsinkelse i skærmsignalet kan nemlig være forskel på liv og død, når man spiller skydespil. Og så er der selvfølgelig det obligatoriske storkøkken og en gårdterrasse til ungerne, mens personalets rum på tredje sal har en eksklusiv, begrønnet balkon. Det ligner et sted, hvor det både er rart at være elev og ansat.

Nå ja, plads er her måske ikke så meget af. Ingen store grønne græsplæner at spille bold og løbe på. Vi er midt i den tætte by, hvor træerne ikke vokser ind i himlen. Men nogle huse gør.