30 vidnesbyrd: »Det kan da godt være, at din mand har købt en Volvo, men hvem boller bedst?«

Det finder sted som seksuelle vittigheder, hænder på numsen, eksplicitte sms’er og direkte kommentarer om køn, påklædning eller udseende.

I 143 vidnesbyrd fortæller 54 kvinder og 3 mænd om sexisme i arkitektbranchen. Beretningerne tegnet et billede af en kultur, hvor forskelsbehandling samt verbale og fysiske seksuelle krænkelser får lov at eksistere på tegnestuer, arkitektskoler og i det offentlige – i flere tilfælde med stor konsekvens for de involverede.

Byrummonitor har set alle 143 beretninger og navnene på de 57 personer, men har valgt at anonymisere alle. Det gælder også navne på anklagede personer i beretningerne samt arbejdspladser.

Vi bringer her 30 af beretningerne.

#1

»En seniorpartner kom over til mig en morgen på tegnestuen, mens jeg sad ved min computer, og tog mig med den ene hånd om min hals og sagde: ’Nej, jeg har aldrig lagt mærke til din blodåre lige her.’«

#2

»Jeg har oplevet, at tegnestuechefen på en større dansk tegnestue opførte sig meget upassende gentagne gange over for mig selv og andre (særligt unge) kvindelige medarbejdere og praktikanter ved at røre ved dem upassende steder, stille sig tæt op ad dem, for eksempel i baren til fredagsbar, holde fast i dem og/eller kommentere på deres udseende. Det var alment kendt blandt alle, også ledelsen, at man skulle være på vagt over for ham, især når han fik lidt at drikke.«

#3

»Da jeg var i praktik på en større tegnestue, var der en mandlig medarbejder, som konsekvent optrådte grænseoverskridende ved at røre mig, for eksempel ved at holde mig om lænden, kommentere mit tøj eller tage hårelastikken ud af mit hår med en kommentar om, at jeg så meget bedre ud med udslået hår. Flere kvindelige ansatte på tegnestuen havde lignende oplevelser, men ingen gjorde noget ved det.«

#4

»Kvindelig (og meget køn) ung piccoline har til opgave at gå rundt på hele tegnestuen og dele spritklude i en lille kvadratisk emballage ud. Mandlig midaldrende medarbejder samler den op og siger grinende: ’Hva’ (navn fjernet, red.), er det et kondom til mig?’«

#5

»Min mandlige lærer plejede af og til at holde sin hånd på mit lår, når han havde vejledning med mig. Det ville han ikke have gjort med en mandlig studerende.

Han var generelt nærgående, og det var ekstremt ukomfortabelt. Jeg skiftede siden vejleder, hvilket gjorde ham fornærmet. Selv om det måske handler om, hvordan han er som person, er det fortsat et problem, som jeg følte, at der manglede rum til at sige fra over for, og at der manglede forståelse for mine grænser.«

#6

»Jeg var på en tegnestue, som var en rigtig drengeklub med mange sexistiske kommentarer, for eksempel om at jeg bare skulle vise ham chefen fra Realdania mine bryster, når jeg tog imod ham.«

#7

»En ledende mandlig ansat (nu partner) på en tegnestue krænkede hovedparten af de kvindelige ansatte ved sociale sammenkomster, hvor alkohol indgik (dem var der mange af). Det var alt som direkte fysiske berøringer og sexistiske kommentarer af verbal karakter.

Det var almen viden og til åben dialog blandt kollegerne, at man skulle holde sig fra vedkommende til festerne, og flere af de mandlige kolleger har også flere gange konfronteret vedkommende med hans upassende opførsel.

En enkelt gang var der en kvindelig kollega, som klagede til ledelsen over hans upassende opførsel. Det resulterede i en kollektiv undskyldning på et tegnestuemøde og et udsagn om, at vedkommende ikke længere ville indtage alkohol i arbejdsrelaterede sammenhænge. Det holdt cirka et par måneder. Kort tid efter blev personen udnævnt til partner i virksomheden.«

#8

»Har oplevet min chef forklare samarbejdspartnere på et møde, at kvinder jo ikke forstår matematik, da jeg havde lavet en fejl i kotering i snit.«

#9

»En mandlig chef har til et møde bedt mig om at holde min mund og ikke lyde, som om jeg var en kælling i et ægteskabeligt skænderi, da jeg var fagligt uenig med ham i et spørgsmål stillet af en anden mødedeltager.«

#10

»Da min veninde skulle fremlægge et projekt til kritik på arkitektskolen, sagde afdelingsprofessoren, at han håbede, at hendes projekt var lige så stramt som hendes kjole. Det var foran hele klassen og vores timelærere, men ingen sagde noget.«

#11

»Jeg blev, som den eneste kvinde på kontoret, ikke inviteret med på jagt i arbejdstiden. Min chef gik ud ad døren med kommentaren: ’Det kunne være lækkert, hvis du havde noget aftensmad klar, når vi kom hjem.’«

#12

»Jeg søgte som nystartet selvstændig samarbejdspartnere via LinkedIn og kom i kontakt med en arkitekt (i en stor dansk kommune, red.). Vi fik kontakt, da vi havde fælles forbindelser, og da han arbejdede inden for samme felt som mig. Alt forløb sobert, indtil vi aftalte at mødes. Her begyndte det at lugte mere af en date, og han foreslog, at vi mødtes og havde sex, hvorefter jeg svarede, at jeg kun var interesseret i forretningsforbindelser. Det afholdt ham dog ikke fra at køre ud af samme absurde spor:

Screenshot fra sms-tråd.

Screenshot fra sms-tråd.

Mig: ’Nu er jeg så bare kun på jagt efter forretningssamarbejder’

Arkitekt: ’Hvis jeg nu er det bedste frække knald. Flot stor pik og er god med hænder tunge og den’

’Og rigtig meget lyst lige nu’

’Kneppe en gang eller cam sex nu’

’Og ren forretning efter’

’Har du lyst’«

#13

»Første dag på jobbet mødte jeg en af seniorpartnerne i døren på vej ud. Han stoppede mig og gav mig først elevatorblikket og sagde så: ’De bukser der, hvordan får du dem af?’«

#14

»Jeg har flere gange fået kommentarer på mit udseende under kritikker og til julefrokost på arkitektskolen, kommentarer om mine lange ben eller mit lange, mørke hår. Kommentarerne blev givet af den øverste professor på min afdeling. Til kritikkerne var det foran alle mine medstuderende og mine andre undervisere. Ingen sagde noget til ham.«

#15

»Tilbage i 2014, da jeg som 24-årig begyndte som praktikant (på en stor dansk tegnestue, red.), organiserede virksomheden en fredagsbar for alle ansatte. Den aften spillede jeg bordtennis med nogle andre arkitekter, da en af arkitekterne, foran alle fra virksomheden, klaskede mig i røven og sagde noget, som jeg ikke kan huske. Det var ydmygende og ekstremt upassende.«

#16

»En gruppe mandlige arkitektstuderende holdt en joke kørende et helt semester om størrelsen på en kvindelig medstuderendes kønsorganer.«

#17

»Har i mange år skullet ’redde’ kvindelige kolleger fra den samme mandlige leder til firmafester, mens resten af ledelsen står og ser på.«

#18

»På en arbejdsrejse spurgte en partner fra tegnestuen, om han ikke skulle gå med på mit værelse og lyne min kjole op efter en lang arbejdsdag.«

#19

»Til en reception på min arbejdsplads, hvor vi taler om biler, spørger en kollega mig: ’Det kan da godt være, at din mand har købt en Volvo, men hvem boller bedst?’ Bemærkningen blev fulgt op, da jeg stod alene i garderoben for at tage mit overtøj, idet samme kollega kommer hen og siger: ’Ja, jeg ved godt, jeg spurgte om det der før, men det kan du selvfølgelig ikke svare på. Endnu.’

Da jeg henvender mig ved min leder og gør opmærksom på, at det var en hændelse, der ikke bare havde været ubehagelig, men også decideret utryg, svarer chefen, at han vil tage en samtale med den pågældende medarbejder, men at min forgænger i stillingen havde syntes, det var sjovt med en meget direkte jargon på arbejdspladsen.«

#20

»Har oplevet, at en sexismesag på arbejdspladsen blev fejet af med, at vi ikke skulle være så kønsforskrækkede.«

#21

»Jeg spiste frokost med kollegaer og en leder, da en medarbejder spurgte lederen, hvad han mon ville have gjort, hvis Tinder fandtes, da han var ung. Hvorpå lederen pegede på en kvindelig medarbejder og sagde ’hende’.«

#22

»Jeg har blandt andet oplevet mandlige undervisere på arkitektskolen drikke sig fra sans og samling og derefter optage videoer af mig og mine veninder danse til selvsamme fest.«