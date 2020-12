MeToo rammer arkitektbranchen: 144 arkitekter bryder tavsheden om sexisme

»Arkitektbranchen adskiller sig ikke fra andre brancher.«

Sådan lyder indledningen på det opråb, som 144 arkitekter og andre i arkitektbranchen i skrivende stund har skrevet under på. Efter et efterår, hvor MeToo-bølgen har skyllet ind over mediebranchen, politik og fagbevægelsen, fastslår underskriverne, at sexisme og krænkende adfærd også er udbredt blandt arkitekter.

De 144 underskrivere har skrevet under på, at de selv har oplevet eller overværet »grænseoverskridende, krænkende, sexistisk adfærd« i arkitektbranchen.

Og at det skal stoppe nu.

»Der har alt for længe været tavshed om sexistisk adfærd i arkitektbranchen. Adfærd, som desværre i mange tilfælde er blevet normaliseret og accepteret. Nu er det på tide at fordre forandring, udfolde omfanget og bidrage til den verserende offentlige diskussion om sexisme for at kunne kigge fremad,« hedder det i underskriftindsamlingen.

Byrummonitor har set navnene på alle underskrivere, men initiativtagerne har bedt om, at navnene ikke offentliggøres, før mindst 200 har underskrevet, fordi det har været en forudsætning i underskriftindsamlingen.

FAOD i oktober: Vi har påfaldende få sager

Siden journalist og tv-vært Sofie Linde på scenen til ’Zulu Comedy Galla’ i slutningen af august fortalte om en oplevelse fra DR, hvor hun som praktikant blev verbalt seksuelt krænket af en mandlig journalist, er debatten om sexisme i arbejdslivet for alvor blusset op igen.

Tusindvis af kvinder i blandt andet mediebranchen, musikbranchen, filmbranchen, fagbevægelsen og i politik er stået frem med egne fortællinger og med støtte til det, der er blevet betegnet som anden bølge af MeToo-bevægelsen.

Det er, som om der er en beskyttelseszone om dem, der har opnået en vis status Christine Bjerke, initiativtager

Trods beretninger om ligestillingsproblemer og skæve kønsnormer på især byggepladserne har oprøret mod sexisme dog – indtil nu – ikke bredt sig til byggesektoren.

8. oktober interviewede Byrummonitor arkitekternes og ingeniørernes fagforeninger – Forbundet Arkitekter og Designere (FAOD) og IDA – og her lød det fra begge, at der ikke er tegn på store problemer i de to rådgiverbrancher.

»Vi har tænkt, at der også må være noget på arkitektområdet. Det tænkte vi faktisk også, da MeToo kørte første gang for to-tre år siden, men det er påfaldende lidt, vi rent faktisk har af sager,« sagde Arne Ennegaard Jørgensen, direktør i FAOD, dengang.

Et opråb

De udtalelser skuffede Ida Bergström, der er selvstændig arkitekt og en af de seks initiativtagere til underskriftindsamlingen.

»Det er ikke for at sige, at FAOD ikke har forstået problemet, men de ser i hvert fald på det på en anden måde, og det følte jeg behov for at udfordre,« siger hun til Byrummonitor.

Det fik hende til at kontakte kolleger, som – viste det sig – også gik med planer om at gøre noget ved problemerne. For Ida Bergström handler det om at ændre den kultur, der i hendes øjne lader sexistisk adfærd som verbale eller fysiske krænkelser foregå i det åbne uden at blive påtalt.

De seks initiativtagere – alle arkitekter fra det offentlige og private erhvervsliv – kalder underskriftindsamlingen et opråb.

»Vi følte behov for at belyse den sexisme, som vi har oplevet på egen krop og været vidne til. Derfor gik vi sammen,« siger Ida Bergström til Byrummonitor.

»De bukser der, hvordan får du dem af?«

Ved siden af underskriftindsamlingen har i alt 57 arkitekter, langt størstedelen kvinder, delt en eller flere konkrete episoder, hvor de har oplevet eller overværet sexistisk adfærd i arbejds- eller studiesituationer.

Her lyder det blandt andet:

»Første dag på jobbet mødte jeg en af seniorpartnerne i døren på vej ud. Han stoppede mig og gav mig først elevatorblikket og sagde så: ’De bukser der, hvordan får du dem af?’«

»På en arbejdsrejse spurgte en partner fra tegnestuen, om han ikke skulle gå med på mit værelse og lyne min kjole op efter en lang arbejdsdag.«

Jeg har oplevet at blive raget på røven til en julefrokost af en overordnet Anonym beretning

»Jeg har oplevet at blive raget på røven til en julefrokost af en overordnet. Jeg frøs, blev paf og vidste ikke, hvad jeg skulle sige. Efterfølgende ville jeg ønske, at jeg havde sagt fra, som jeg ellers har gjort med fremmede mænd, som gjorde det samme. Det, at det var min overordnede, gjorde, at jeg blev handlingslammet.«

Byrummonitor har set alle vidnesbyrdene og navnene på personerne bag samt i nogle tilfælde navne på anklagede krænkere, men vi har efter aftale med initiativgruppen valgt at anonymisere alle personer og arbejdspladser.

Danske Ark: Vi har ikke kendt til problemerne

Lene Espersen, adm. direktør for Danske Arkitektvirksomheder, er på den ene side overrasket over de mange underskrifter og vidnesbyrd. For i hendes seks år som direktør for brancheorganisationen – med over 500 virksomhedsbesøg og receptioner og fester med alkohol – har hun ikke oplevet sexisme, som hun har oplevet det i andre brancher.

»På den anden side lever vi i et samfund, hvor der er behov for en kulturændring, så det ville et eller andet sted have været mærkeligt, hvis arkitektbranchen gik ram forbi,« siger hun.

Efter Sofie Lindes tale i august har Danske Arkitektvirksomheder blandt andet udgivet en række råd i sit nyhedsbrev og på hjemmesiden til, hvad medlemmer kan gøre for at komme problemerne med sexisme til livs.

MeToo-bevægelsen har eksisteret i USA og til dels i Danmark siden 2017. Er det ikke en postgang for sent, at I reagerer?

»Udfordringen er den, at man skal vide, at der er et reelt problem, og jeg har som sagt ikke været opmærksom på, at der var et stort problem, fordi det ikke er poppet op på samme måde som i filmbranchen og hele underholdningsindustrien. Vi har haft meget mere fokus på sådan noget som arbejdsmiljø, arbejdsmiljørelaterede ulykker og stress,« svarer Lene Espersen og fortsætter:

»I arkitektvirksomheder er der utroligt mange kvinder, der er ledere og sidder i bestyrelsen, så derfor har jeg tænkt for mig selv, at problemet ikke var så udtalt i arkitektbranchen – men underskriftindsamlingen viser, at der er et problem.«

I mange af beretningerne er der tale om virksomhedsejere, der har forgrebet sig verbalt eller fysisk på en underordnet. Føler du som direktør for deres brancheorganisation et ansvar for, at det her har fået lov til at eksistere?

»Nej. Jeg har hverken ledelsesret eller mulighed for at kontrollere, hvad der sker på de 680 virksomheder, der er medlemmer hos mig. Jeg er i princippet også ansat af dem, så de er ikke underordnet mig. Men jeg føler det ansvar – og det mener jeg, at man skal som branchedirektør – at man skal prøve på allerbedste vis at dele ud af gode råd til, hvordan man kan tage fat om det her ledelsesmæssigt,« svarer Lene Espersen.

FAOD: Ikke en soloforestilling

Jan Ove Petersen, formand for FAOD, er ligesom Lene Espersen ikke overrasket over, at sexisme også eksisterer i arkitektbranchen – men det store antal underskrifter overrasker ham.