Bispebjerg Hospital har fået tilført stål og glas, som var det en helt ny blodtype

Landets største hospitaler er under udvikling til supersygehuse. Den store centralisering betyder flere specialer på flere kvadratmeter på samme sted. Den kraftige udvidelse af bygningsmassen er dermed også en udfordring for bygningsarven. Intet sted er det tydeligere end på Bispebjerg Hospital. Her venter en ny enorm udvidelse med seks blokke hvilende på en rektangulær base på i alt knap 80.000 m2 på at blive opført. Den åbner i etaper og skal stå helt klar i 2025.

Hvordan skal man få det til at passe sammen med det oprindelige anlæg fra 1913, der havde et formidabelt samspil mellem Martin Nyrops nationalromantiske murstensarkitektur med tårne, karnapper og bindingsværkskviste og Edvard Glæsels havearkitektur?

Den autoritative harmoni, ro og spirende eventyrlighed er et strålende eksempel på helende arkitektur, lang tid før nogen begyndte at tale om den slags. Hele det oprindelige anlæg på 73.000 m2 bygninger inklusive veje og haver blev fredet i 2010. Men hospitalet har gennem årene været udbygget ad flere omgange, og nogle af disse bygninger lader nu livet, for at udvidelsen med ny funktionalitet i et mere effektivt hospital kan blive realiseret.