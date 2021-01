Enestående bygning var ramt af forfald. Nu stråler et af Københavns arkitektoniske hovedværker igen

Selv på den mørkeste årstid kan man godt mærke, at der skinner et særligt lys gennem Friluftsskolen på Amager. Rigeligt med håndvaske og god hygiejne, et helt rum var dedikeret til håndvask flere gange om dagen. Også i 1938 var det god lægelatin, at man skulle holde sig sund og fri af bakterier og vira ved at vaske hænder.

Ved siden af den berømmede folkeskole Skolen ved Sundet opførte Københavns Kommune samtidig denne specialskole for de luftforurenede brokvarterers svageste børn. Den formidable Kaj Gottlob var arkitekt for begge skoler, og særligt Friluftsskolen blev tegnet efter alle funktionalismens revolutionerende tanker om luft, lys og naturens helbredende kraft til industribyens børn.

Det må have været noget af en omvæltning som lungesvagt barn at komme fra det beklumrede, tætte Nørrebro ud til den lyse skole. Den var ikke som ældre byskoler ophøjet og hierarkisk. Den er i øjenhøjde med børnene og i niveau med omgivelserne.