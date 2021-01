»Det er virkelig stort«: Kulturhus i Ebeltoft er nomineret til prestigefyldt arkitekturpris

Der bliver jublet på den gamle maltfabrik i Ebeltoft, der efter en omfattende renovering og genskabelse er blevet til Folkets Fabrik i 2020.

For Maltfabrikkens transformation fra forfaldent industriminde til et center for kultur og erhverv, der allerede er hædret med Loop Design Award og byggebranchens Årets Byggeri, er nu også blevet nomineret til den prestigefulde EU-pris Mies van der Rohe Award, skriver Kulturmonitor.

»Indstillingen til Mies van der Rohe Award svarer lidt til, når en film bliver nomineret til en af de helt store priser: Man ved endnu ikke, om man ender med at vinde hovedprisen, som i dette tilfælde er på 60.000 euro. Men det er en kæmpestor ære i sig selv at blive fundet værdig til at være blandt de udvalgte kandidater. Det er virkelig stort«, siger Maltfabrikkens direktør, Kristian Krog, i en pressemeddelelse.

Mies van der Rohe-prisen blev indstiftet i 1987 og har siden 2001 været EU’s officielle arkitekturpris.

Seks hjerter

Det er tegnestuen Praksis Arkitekter fra Svendborg, der står bag omdannelsen af den gamle industribygning til et moderne kulturhus med scene, udstillingsrum, bibliotek, spisehus og atelier.

Ifølge Kristian Krog får Maltfabrikken så megen hæder, fordi Praksis Arkitekter har været ekstremt dygtige til at aflæse stedets kvaliteter og forstået de mennesker og det fællesskab, den danner ramme om.

»Maltfabrikken er hverken det dyreste, det højeste eller det mest larmende stykke arkitektur i Danmark, men transformationen fra industriminde til kulturfabrik taler tydeligvis til rigtig mange mennesker. Den bærer på fortællingen om, at det er vigtigt at genbruge de ressourcer, vi har, den fortæller om, hvordan nyt og gammelt kan mødes, og den fortæller om, at en ydmyg og indfølende tilgang til forvandlingen giver et autentisk og vedkommende resultat«, siger han i pressemeddelelsen.

Også Politikens anmelder Karsten R.S. Ifversen var begejstret i sin anmeldelse af stedet, som han gav 6 hjerter.

»Jeg mindes ikke at have set en så sikker genanvendelse fra koncept og programmering over arkitektonisk behandling til inspirerende levet atmosfære som den, der demonstreres i Ebeltoft«, skrev Karsten R.S. Ifversen.

Mies van der Rohe-prisen uddeles kun hvert andet år, og det er først i april 2022, at det bliver afgjort, om Maltfabrikken også løber med den pris.

Kun en gang tidligere har en danske tegnestue vundet prisen. Det var i 2013, da Henning Larsen Architects, Batteríið Architects og Studio Olafur Eliasson modtog prisen for koncerthuset Harpa i Reykjavik.