»Hårrejsende«: Studerende beretter om sexisme på landets to arkitektskoler

Det er ikke kun på landets tegnestuer, at arkitekter oplever sexisme. I en række vidnesbyrd, som Byrummonitor i dag bringer et udvalg af, fortæller tidligere og nuværende studerende om sexisme og sexchikane på landets to arkitektskoler, Det Kongelige Akademi (tidligere KADK) i København og Arkitektskolen Aarhus.

Langt størstedelen af beretningerne omhandler sexchikane fra undervisere over for studerende, herunder uønsket seksuel opmærksomhed og forskelsbehandling.

»Da min veninde skulle fremlægge et projekt til kritik på arkitektskolen, sagde afdelingsprofessoren, at han håbede, at hendes projekt var lige så stramt som hendes kjole. Det var foran hele klassen og vores timelærere, men ingen sagde noget,« skriver en tidligere studerende på Det Kongelige Akademi.

En tidligere studerende på Arkitektskolen Aarhus skriver:

»På en studietur en hel måned i Australien opførte en mandlig underviser sig, som om han var en af de studerende. Han lagde an på mange af de kvindelige studerende, ville med os i byen, og han kom konstant med upassende kommentarer, som var sexistisk ladet. De kvindelige studerende prøvede at undgå at være alene med ham, så de ikke risikerede, at han blev upassende over for dem.«

Byrummonitor kender navnene på alle personer bag vidnesbyrdene og i nogle tilfælde også navnene på de anklagede, men vi har valgt at anonymisere alle. De to arkitektskoler har set alle beretninger, der stammer fra den specifikke skole, men har ikke set navne på hverken studerende eller ansatte i beretningerne.

Flest beretninger på Det Kongelige Akademi

Byrummonitor kunne 15. december fortælle, at 144 kvinder og mænd har skrevet under på, at de har oplevet sexisme eller sexchikane i arkitektbranchen, og flere fortalte om en kultur, hvor især magthierarkier og løse ansættelser giver grobund for en seksualiseret kultur med ringe muligheder for at sige fra, hvilket fik opbakning fra to forskere.

Beretningerne, som Byrummonitor i dag bringer, viser, at problemerne også hersker på landets to arkitektskoler.

I alt 30 nuværende og tidligere studerende har delt et eller flere vidnesbyrd om oplevelser med seksuelle krænkelser på skolerne. Mindst 17 af beretningerne har fundet sted på Det Kongelige Akademi, mens 4 af beretningerne stammer fra Arkitektskolen Aarhus. Den resterende størstedel har ikke ønsket at oplyse navnet på skolen.

Studerende: Jeg fik ingen undskyldning

Byrummonitor har været i kontakt med en række af de nuværende og tidligere studerende, der står bag beretningerne. En af dem, som vi har valgt at kalde Emma, da hun ønsker at være anonym, blev færdiguddannet fra Det Kongelige Akademi i 2017:

»Jeg har valgt at fortælle min beretning, fordi jeg ikke mener, at det er en måde at agere på, og at det bør stoppes. Jeg undrer mig over, at man kan opføre sig på den her måde og blive ved med at undervise,« siger Emma.

Hun fortæller, at hun havde det godt de første to et halvt år på skolen, indtil en underviser kom med uønskede seksuelle tilnærmelser til hende og efter hendes afvisning begyndte – med hendes ord – at obstruere hendes studie. Herefter blev det »rigtig ubehageligt« at være på skolen.

Hvorfor fortsatte du?

»Fordi jeg gerne ville være arkitekt, og det mener jeg ikke, at han eller nogen andre skal styre,« svarer hun.

Hændelsen fik hende dog til at vælge en anden kandidatuddannelse på skolen end drømmelinjen for at undgå at støde på underviseren igen.

Hun fortæller, at hun klagede mundtligt og skriftligt over underviserens obstruerende opførsel og oplevede, at skolens ledelse reagerede hurtigt og tog sagen meget alvorligt. Hun fortæller dog, at hun aldrig fik en personlig undskyldning fra underviseren, og at underviseren fortsatte på skolen siden. Han er fortsat ansat.

Oplevede du andre undervisere udvise grænseoverskridende adfærd?

»Ja. Både over for mig selv og over for andre studerende, men det, der gør den her episode særligt problematisk for mig, er, at han forsøgte at obstruere mit studie, efter jeg havde sagt fra over for ham,« svarer Emma.

Lene Dammand: Vi tager sager dybt alvorligt

Lene Dammand Lund, rektor på Det Kongelige Akademi, har ikke ønsket at stille op til interview, men har svaret skriftligt på Byrummonitors spørgsmål.

Hun understreger, at det »naturligvis ikke« er acceptabelt, at beretningerne fra Det Kongelige Akademi har fået lov til at finde sted på skolen.

»Jeg bemærker, at en del af sagerne har fundet sted, inden jeg startede som rektor, men derfor er det stadig vigtige oplevelser at få frem i lyset. Hver eneste sag er én sag for mange, og jeg ønsker, at disse hændelser bliver belyst,« udtaler hun i en email og tilføjer:

»Derfor har vi, siden jeg startede som rektor i 2012, arbejdet for at skabe et miljø med større tryghed og professionalisme. Den kulturforandring drøfter vi jævnligt med de studerende og i samarbejdsudvalget for at fastholde fokus på dette område.«

To personalesager om sexisme

I Lene Dammand Lunds tid som rektor har der været to personalesager vedrørende sexisme, hvoraf den seneste ligger fem år tilbage. Hun må ikke udtale sig om sagerne, men begge sager medførte en sanktion, »som var passende til sagens karakter«, oplyser hun. Ingen af sagerne førte til fyring.

»Der kan være andre typer af sager, som jeg ikke har kendskab til, og som er blevet behørigt behandlet i vores klagesystem. Vi opfordrer stærkt til, at man fortæller, hvis man har oplevet krænkende adfærd, så vi har en mulighed for at reagere på det. Vi har en tydelig klagevejledning for studerende og medarbejdere liggende på vores intranet,« siger Lene Dammand Lund.

I flere af beretningerne fortæller personen bag, at der er indgivet en klage til ledelsen, men at personen oplever, at klagen ikke førte til tilstrækkelige konsekvenser for den anklagede underviser. Har I været for dårlige til at følge op på sager om sexchikane fra undervisere over for studerende?

»Nej, vi tager disse sager dybt alvorligt. Vi accepterer ikke sexchikane fra undervisere over for studerende og har løbende fokus på problemstillingen. Men når der kører en personalesag, har man som leder tavshedspligt og må ikke udtale sig om sagen, og derfor får de studerende, der klager, ikke nødvendigvis at vide, hvilke konsekvenser deres klage får for den ansatte,« svarer Lene Dammand Lund.

Tidligere studenterformand: Sager nåede ikke ledelsen

Ikke alle episoder med sexisme i Lene Dammand Lunds tid som rektor har nået hendes kontor.

Mikkel Møller Roesdahl, der mellem 2013 og 2016 dels var formand for de studerendes komité, dels ansat som studentersekretær på Det Kongelige Akademi, var med til at behandle to sager om sexisme, som indberetterne ikke ønskede skulle op til ledelsen.

»De studerende, som havde henvendt sig til os, ønskede i sidste ende ikke at gå videre med sagerne på grund af bekymring for, hvilke konsekvenser det kunne få for deres fremtidige karriere. Arkitektbranchen er forholdsvis lille,« skriver han i en email til Byrummonitor.