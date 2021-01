Læs 22 oplevelser om sexisme på arkitektskolerne: Professoren håbede, hendes projekt var »lige så stramt som hendes kjole«

Flere studerende på Det Kongelige Akademi i København og Arkitektskolen i Aarhus har oplevet sexchikane fra undervisere.

Langt størstedelen af beretningerne omhandler sexchikane fra undervisere over for studerende, herunder uønsket seksuel opmærksomhed og forskelsbehandling.

31 tidligere og nuværende arkitektstuderende fortæller i 45 vidnesbyrd om oplevelser med sexisme og sexchikane på studiet.

Størstedelen af dem sætter ikke navn på, hvilken skole det er foregået på, mens 17 af beretningerne stammer fra Det Kongelige Akademi, og 4 af beretningerne er foregået på Arkitektskolen Aarhus.

Byrummonitor bringer her 22 udvalgte beretninger:

#1

»På en studietur en hel måned i Australien opførte en mandlig underviser sig, som om han var en af de studerende. Han lagde an på mange af de kvindelige studerende, ville med os i byen, og han kom konstant med upassende kommentarer, som var sexistisk ladet. De kvindelige studerende prøvede at undgå at være alene med ham, så de ikke risikerede, at han blev upassende over for dem.«

– Kvinde, Arkitektskolen Aarhus.

#2

»Jeg har et utal af gange set undervisere opføre sig upassende over for både kvindelige og mandlige studerende til julefrokosterne på arkitektskolen. Befamlinger, råben efter studerende. Den slags fulde-opførsel, som er utroligt uprofessionel og sætter de studerende i en svær situation efterfølgende.«

– Mand, Det Kongelige Akademi.

#3

»Jeg oplevede ofte på arkitektskolen, at flere vejledere deltog i både fælles fester og privatfester og lagde an på flere kvindelige studerende. Det fandt jeg ret upassende. Men jeg følte ikke, jeg kunne sige noget, når det samtidig var de samme vejledere, der skulle bedømme og give os karakterer.«

– Kvinde, skole ikke oplyst.

#4

»En lærer råbte ud i lokalet, at han ville kysse mig. Han sad for tæt ved siden af mig og havde sit ansigt meget tæt på mit ansigt, og han udsatte mig for lignende grænseoverskridende situationer.

Jeg fortalte det til en lærer og en leder, som sagde, at læreren ikke mente noget med det, og at jeg skulle fortsætte med ham som lærer. Læreren fortsatte med at chikanere mig og sagde, at afdelingslederen havde været meget værre end ham engang, og jeg fik ikke afleveret min opgave.«

– Kvinde, Det Kongelige Akademi.

#5

»Har oplevet, at en mandlig ekstern censor direkte til en kvindelig, ung underviser sagde ’ti dog stille, lille pige’ under en bedømmelse af en studerendes afgangseksamen.«

– Kvinde, Det Kongelige Akademi.

#6

»Da jeg som 2.-årsstuderende gik på IBK (Institut for Bygningskunst og Kultur, red.), havde vi en underviser, som skrev upassende (seksualiserede) kommentarer til en medstuderende via Facebook.

Samtlige studerende indgav en fælles klage over underviseren (som i øvrigt også omhandlede en i det hele taget magtsyg adfærd fra hans side). Der er mere end tre gange tidligere, så vidt jeg er orienteret, blevet indgivet lignende klager over den samme underviser. Jeg har på fornemmelsen, at der ikke har været nogle konsekvenser for ham, fordi han er højt placeret i de arkitektfaglige kredse og modtager af diverse priser.«

– Mand, Det Kongelige Akademi.

#7

»Jeg har fået at vide af en lærer på arkitektskolen, at den danske arkitekturtradition er tabt, da der er alt for mange kvinder i arkitektfaget nu til dags, og at kvinder er dårlige arkitekter.«

– Kvinde, Arkitektskolen Aarhus.

#8

»Som medlem af de studerendes komité oplevede jeg to gange at få henvendelser fra kvindelige medstuderende, som var blevet udsat for krænkelser af undervisere.

Den ene var blevet taget på låret på en bar. Hun havde bedt ham lade være, og han var fortsat, indtil hun blev nødt til at gå.

Den anden handlede om en lærer, der på en studietur spurgte en kvindelig studerende, om ikke hun ville med op på hans hotelværelse. Han gav hende desuden små gaver med mere til undervisning. Hun fortalte, at hun følte, at det var utroligt upassende og samtidig meget svært at sige fra, eftersom han var hendes nærmeste vejleder og en autoritet over for hende.«

– Mand, Det Kongelige Akademi.

#9

»Mine daværende medstuderende blev truet med, at de ikke havde en fremtid i arkitektbranchen, fordi de sagde til en underviser, at det nok var på tide, at han skulle tage hjem fra en fest, fordi han havde befamlet en kvindelig medstuderende og spurgt, om de ikke skulle tage hjem på hans hotel og have sex.

Dette skete på en studietur, og det var langtfra et enestående tilfælde af dybt grænseoverskridende adfærd fra underviseren (han var kendt som en klam type).

Da vi kom hjem, tog vi episoderne op med vores professor. Han affærdigede det og sagde, at underviseren ikke mente noget med det, og at han kender ham og hans familie. Vi klagede derfor til rektor. Det resulterede i, at underviseren var på orlov i et par måneder og kom tilbage, men på et andet institut. I dag er både professoren og underviseren stadig ansat på skolen, underviseren er lektor i dag.«

– Kvinde, Det Kongelige Akademi.

#10

»Min mandlige lærer plejede af og til at holde sin hånd på mit lår, når han havde vejledning med mig. Det ville han ikke have gjort med en mandlig studerende.

Han var generelt nærgående, og det var ekstremt ukomfortabelt. Jeg skiftede siden vejleder, hvilket gjorde ham fornærmet. Selv om det måske handler om, hvordan han er som person, er det fortsat et problem, som jeg følte, at der manglede rum til at sige fra over for, og at der manglede forståelse for mine grænser.«

– Kvinde, skole ikke oplyst.

#11

»Har oplevet, at en afdelingsleder stak sine fingre i munden på en medstuderende på første år til en fredagsbar, helt ud af det blå.«

– Kvinde, Det Kongelige Akademi.

#12

»Lederen fra den afdeling, jeg tog min bachelor fra, var konsekvent grænseoverskridende mod flere af mine medstuderende kvinder.«

– Mand, Det Kongelige Akademi.

#13

»Jeg havde som konklusion på min bachelorgrad en pædagogisk samtale med min vejleder. Det skulle have været en samtale om, hvordan mit foregående semester var gået, men blev i stedet kønsdiskriminerende kommentarer til mig.

Han sagde (mens han gestikulerede til mit lange pencil-skirt, høje støvler, hår sat op i knold og rullekrave), at når man ser sådan ud, så er det svært at tage mig alvorligt, da jeg ser for feminin ud. Han sagde, at jeg ligner en, der bare har brug for, at én kommer og siger til mig, hvad jeg skal, og at jeg ligner en, der har brug for at læse en bog.

Jeg har aldrig følt mig så lidt set på arkitektskolen og græd efter den samtale.«

– Kvinde, skole ikke oplyst.

#14

»Jeg har flere gange fået kommentarer på mit udseende under kritikker og til julefrokost på arkitektskolen, kommentarer om mine lange ben eller mit lange, mørke hår. Kommentarerne blev givet af den øverste professor på min afdeling. Til kritikkerne var det foran alle mine medstuderende og mine andre undervisere. Ingen sagde noget til ham.«

– Kvinde, skole ikke oplyst.

#15

»En mandlig studerende tog fat i mig til en fest kun for arkitektstuderende og bar mig under tvang ud på det fjerneste bruserum. Det lykkedes mig at skælde ham så meget ud, at han slap mig og lod mig gå.«

– Kvinde, Det Kongelige Akademi.

#16

»Lærere på Institut for Bygningskunst og Kultur har i flere tilfælde på upassende vis rørt ved mig og medstuderende ved arrangementer som julefrokoster og lignende.«

– Kvinde, Det Kongelige Akademi.

#17

»En gruppe mandlige arkitektstuderende holdt en joke kørende et helt semester om størrelsen på en kvindelig medstuderendes kønsorganer.«

– Mand, skole ikke oplyst.

#18

»Har gentagne gange skullet overhøre andre give alder- og kønsspecifikke kommentarer til ung kvindelig underviser.«