Nobel kiosk skal spille op til Buckingham Palace

Arkitektur. Man skulle nærmest tro, at det var et smykkeskrin, arkitekterne og designerne fra Mizzi Studio har stillet op foran Buckingham Palace i London. Den kurvede bygning med den rillede overflade, der er belagt med messing, smyger sig nærmest ind i landskabet i St. James’ Park. Alle hjørner er afrundede, og taget ligger som en lille fint låg på toppen af bygningen, der står som et skulpturelt element for foden af det royale slot.

Mizzi Studio har fået til opgave at designe ni caféer til en række af Londons parker, og for at give caféen ved Buckingham et særligt udtryk valgte man, at facaden skulle skabes i messing.

Men ud over at spille op til slottet og den idylliske park skal caféen også sende et signal til borgerne i London, som giver dem håb for fremtiden efter coronaepidemien, har Jonathan Mizzi udtalt til designtidsskriftet Dezeen.

»Den (caféen, red.) er placeret lige ved siden af en bygning, der symboliserer historie og tradition, og den kontrast håber vi kan være med til at bidrage til noget positivt«, lød det forleden fra Jonathan Mizzi, der er grundlægger af tegnestuen Mizzi Studio.

Caféen har fået navnet ’The Horseshoe Bend Kiosk’, fordi dens kurvede former minder om en hesteskos. Hele rækken af caféer, som tegnestuen skaber til Londons parker, har bløde organiske former, som spiller sammen med træer og buske.