4 hjerter: Spraglet nordsjællandsk museum har fået fem nye stemningsfulde sale under jorden

Ordrupgaard er arkitektonisk set et forunderligt museum. En samling bygninger, der forholder sig vidt forskelligt til den park, de ligger i. Norske Snøhetta har tegnet fem nye underjordiske sale, og de har kun forøget fornemmelsen af et spraglet bygningsensemble.

En af de nye sale stikker sit tag op i en hemmelighedsfuld skulptur foran hovedindgangen. Et stålblankt klippelandskab er placeret foran indgangen til Zaha Hadids sorte tilbygning fra 2006. En gangbro med plads til cirka to ved siden af hinanden skærer sig diagonalt gennem den massive form. Sollyset reflekterer ubønhørligt i det blanke metals bølgede overflade, så man på en varm dag kan nå at blive godt grillet, inden man er nået fra parkeringspladsen og hen til indgangen. Skosåler med mønster får desuden rillerne i gangbroen til at klinge, og det er kun det første akustiske særkende ved den nye tilbygning.